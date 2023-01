Stopercentne prírodný neznamená stopercentne zdravý

Zo všetkých strán počúvame, ako je prostredie okolo nás plné znečistenia a škodlivých chemických látok. V akejsi podvedomej snahe o kompenzáciu tak ľudia často siahajú po čo najviac prírodných a organických výrobkoch – a kozmetika nie je výnimkou. No ani prírodná kozmetika nemusí byť vždy všemocná.

Skúsená dermatologička Dr. Pallová však v tom má celkom jasno: „Samozrejme, že aj ja rada používam kozmetiku, ktorá obsahuje prírodné látky, no to nie je jediný parameter, ktorý sledujem.“ Dodáva, že samotný prírodný pôvod je iba časť rovnice, a ako príklad uvádza nechtíkový extrakt. „Väčšina ľudí sa už stretla s tvrdením, že nechtík lekársky má priaznivý vplyv na pokožku, čo je pravda,“ pokračuje Dr. Pallová. To však neznamená, že každá kozmetika s nechtíkom je automaticky zdraviu prospešná. „Samotný nechtík mohol byť pestovaný na kontaminovanej pôde a ošetrovaný pesticídmi a tieto látky sa potom, samozrejme, dostávajú aj do extraktu z neho. Keby ste poznali aj tieto okolnosti, siahli by ste po produkte s takýmto extraktom?“ pýta sa dermatologička. Všímaš si pôvod produktov pri výbere kozmetiky aj ty?

Zdroj: àla Palla



Našťastie, v kozmetickom priemysle existuje akási tichá dohoda o tom, ktoré produkty môžu byť považované za „čisté“. Konkrétne ide o produkty, ktoré uprednostňujú prírodné zložky a zároveň obsahujú látky vyrobené a spracované šetrnými postupmi, napríklad fermentáciou či inými biologickými spôsobmi, ktoré sú považované za bezpečné pre ľudí a planétu.

Dr. Pallová chcela mať absolútnu kontrolu nad tým, akú kozmetiku sama používa, a preto sa rozhodla založiť vlastnú kozmetickú značku. Jej hlavné vodidlo? Tvorba produktov, ktoré by sama chcela využívať, a zároveň dosiahnuť čo najvyšší obsah prírodných látok, no nespoliehať sa výlučne iba na ne. Sama priznáva, že od istého veku nedokážu iba samotné prírodné látky priniesť želaný efekt. „V àla Palla teda využívame okrem prírodných látok aj takzvané patentované účinné latky,“ dodáva Dr. Pallová.



Ak si si predstavil laboratóriá, skúmavky s chemikáliami a zložité high-tech výrobné procesy, máš čiastočne pravdu. Tieto zložky naozaj vznikajú v laboratóriu, ale často ide práve o extrakty zo špeciálnych druhov rias, z rastlinných kmeňových buniek alebo zo semien rastlín. Ide o mimoriadne koncentrované účinné látky. Ako si asi vieš predstaviť, sú drahé. Na výslednú cenu má vplyv nielen komplikovaná výroba a prísne kontrolovaný pôvod, ale aj mimoriadne nákladný vývoj. „Tieto látky často vznikajú na základe najmodernejších vedeckých poznatkov,“ prezrádza Dr. Pallová. „Môžete si ich predstaviť ako najmodernejšie IT produkty. Na ich výrobu sú potrebné úplne nové zariadenia a postupy, úplne nové systémy kontroly kvality. To všetko sa odzrkadľuje v ich cene,“ dodáva.



Tento fakt sa odzrkadľuje aj v cene produktov àla Palla. Nepatria k najlacnejším na trhu, no v porovnaní s podobne zameranou konkurenciou zo zahraničia sú stále viac než dostupné. Hlavne ak zoberieš do úvahy, že sú v nich účinné látky vo vyšších koncentráciách. „Chcem aby moji zákazníci pocítili výsledok okamžite. Aj ja sama mám rada, keď vidím a cítim instantné zlepšenie. No zároveň viem, koľko úsilia, energie a času sa za tým výsledkom ukrýva, a preto si ho užívam ešte viac,“ konštatuje Dr. Pallová.

Vyskúšaj kozmetiku, ktorú navrhuje, vyvíja a vyrába dermatologička tak, aby bola dosť dobrá pre ňu osobne – sama ju testuje a je svojím najkritickejším zákazníkom.



