Športové tipovanie – nový druh zábavy pri sledovaní

Nech už sledujete televíznu obrazovku v akomkoľvek období, vždy prebieha nejaká športová akcia. Za pravdu nám určite dajú nielen raritní sledovatelia športu, ale aj tí najzdatnejší, ktorí majú „v merku“ prakticky všetko. Ak si však túžite trocha spríjemniť športové posedenie a priradiť mu istý väčší zmysel, odporúčame vyskúšať športové tipovanie.

Online tipovanie pridáva nový rozmer

Regulárne sledovanie športu môže byť pre väčšinu populácie nezaujímavé. Nič tak nezlepší kvalitu sledovania športu, ako práve tipovanie na šport. Pridáva celému zážitku celkom iný rozmer. O to viac, ak sa rozhodnete svoje tipy zdieľať so svojimi priateľmi a známymi. Výhodou modernej doby je, že už nemusíte chodiť fyzicky do pobočky, aby ste uzavreli stávku. Stačí si tiket podať cez internet a využiť tak možnosti online tipovania.

Využite tipy od Darktipu

Tipovanie pre začiatočníkov môže byť o niečo komplikovanejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Na to, aby vaše tipy boli nadpriemerne úspešné, je potrebné vynaložiť množstvo času a dôkladne sledovať šport a oboznamovať sa s jeho participantmi (tímy, jednotlivci, kluby atď.). Existuje skratka, ako tento krok urýchliť, a to so sledovaním kurzov stávkových spoločností alebo využitím tipov na zápasy napríklad od Darktipu.

Športové tipy sú vypočítané špeciálnym algoritmom a štatistickými metódami, ktoré sa samy učia podľa predchádzajúcich skúseností. Okrem iného nájdete na Darktipe aj akadémiu, ako tipovať, alebo aj recenzie jednotlivých stávkových kancelárií a mnoho ďalšieho.

Tipy na futbal podľa ligy

Odteraz sa už nemusíte báť, ak už s uzatváraním stávok online začínate, že by ste si nevedeli tipnúť napríklad na zápasy anglickej Premier League. Darktip vám ponúkne prehľadnú tabuľku pozície jednotlivých tímov ligy, prehľad, kedy sa odohrajú ďalšie zápasy, aj archív výsledkov tých predchádzajúcich, či už súčasnej sezóny, alebo minulých. Rozkliknutie jednotlivých stretnutí vám zobrazí jednotlivé kurzy, kvalitu predpovede daného tipu a prehľad úspešnosti daných tímov.

Bonusy za registráciu

Náš tip, na ktorý nepotrebujete mať žiadne špeciálne počty, je využiť registračné bonusy, ktoré ponúkajú stávkové spoločnosti pre online návštevníkov a tipérov. Nie je nezvyklé, že za registráciu dostanete ako bonus prvú stávku bez rizika, ktorá vám garantuje, že ak váš tip nebude úspešný, vrátia vám váš vklad. Druhou častou odmenou býva vkladový bonus pri prvom vklade. Kancelária vám pridá určitú sumu podľa vášho vkladu na účet. Tento bonus je veľmi efektívny hlavne vtedy, ak to s tipovaním myslíte vážne.

Základom, ako zo športového stretnutia vyťažiť maximum, je baviť sa pri sledovaní, či už šport radi sledujete sami, alebo s priateľmi. Nevyplatí sa len tak bezducho tipovať na základe čísel pravdepodobnosti. Dôležitý je aj tipérsky um, na ktorý je potrebný čas a dôsledné vstrebávanie športového zážitku.

