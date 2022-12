Poznáme parametre a dátum uvedenia Samsung Galaxy S23 na trh. Nebude to začiatok roka

Server GSMArena na základe leakerov a tipsterov informuje, že novinky sa dočkáme až 1. februára. Nie je to polovica januára, ako sa pôvodne očakávalo, ale aj tak je to o osem dní skôr, než prišiel na svet aktuálny Galaxy S22.

Nejde o oficiálne oznámenie dátumu uvedenia, keďže sa však na ňom zhodujú viaceré zdroje, je pravdepodobné, že Samsung ho potvrdí už v najbližších dňoch či v najhoršom prípade týždňoch.

V ostatnom čase uzrelo svetlo sveta pomerne veľké množstvo viac či menej zákulisných informácií a parametre sú dobre známe. Zdá sa, že nás príliš neprekvapia, azda okrem 200-megapixelového zadného fotoaparátu vo verzii Ultra, ktorým sa S23 zaradí do úzkej rodiny mobilov disponujúcich takýmto rozlíšením záberov. Natáčanie videí v 8K má mať frekvenciu 30 snímok za sekundu, čo je mierne zvýšenie z 24 snímok v S22.

O pohon by sa mal postarať Snapdragon 8 Gen 2 od Qualcommu a sekundovať mu bude v základe 8 GB RAM. Takúto konfiguráciu mal testovací prototyp, ktorého benchmarky na platforme Geekbench dopadli o čosi horšie ako predošlé, ktoré sa objavovali.

Ide však o testovací kus, určite nás čakajú aj varianty s 12 GB či viac RAM a hovorí sa tiež o tom, že by európska verzia S23 mala mať výkonnejšiu pretaktovanú verziu čipu Snapdragon 8 Gen 2. Trhy, na ktorých sa vlajková loď predávala s procesormi Exynos, teda dostanú takisto Snapdragon.

Breaking!

The best moment for European users has arrived.

The European version of the Samsung Galaxy S23 series is confirmed to use the Snapdragon 8 Gen2, and it is a high-frequency version exclusive to Samsung. Please enjoy it. pic.twitter.com/w6DqCdH30b