FOTO: Tento unikátny wellness domček si na Morave postavila rodina podľa štýlu z Japonska. Je pre nich balzamom na dušu

Štúdio Miramari navrhlo, zrealizovalo a kompletne zariadilo hosťovský domček pre päťčlennú rodinu. Keďže im klient už predtým zveril aj svoj rodinný dom, pri realizácii hosťovského mali úplne voľné ruky. Výsledkom projektu je minimalistický, estetický wellness domček plný japonských prvkov.

„Zmyslom bolo vytvoriť pre rodinu pokojné prostredie maximálne prepojené s exteriérom. S použitím prírodných materiálov docieliť potrebu zastaviť sa a nechať veci len tak plynúť. Tak vnímam tradičné Japonsko,“ vysvetľuje dizajnérka štúdia Miramari Monika Turner Lněničková.

Štúdio Miramari si zakladá na nadčasovom a nevšednom dizajne. Dohliada na celistvosť a precíznosť v každom detaile. Je preň dôležité vytvoriť pre klienta útulný priestor, akúsi oázu pokoja, kde sa bude cítiť dobre a kam sa bude rád vracať.

Miesto pre hostí

Dom na severnej Morave patrí rodine s tromi deťmi. Keď sa pridala ešte návšteva, nedostatok miesta bol citeľný. Premýšľali nad domácim wellnessom, no do ich hlavného domu by sa nezmestil. Ich snom bolo tiež postaviť vonkajší bazén a kryté letné sedenie, kde by nechýbala plne vybavená kuchyňa.

Štúdio Miramari sa vyhralo s vedľajšou, oddelenou stavbou. Od domu je vzdialená asi 20 metrov. Celý wellness dom zaberá asi sto štvorcových metrov, krytá terasa ešte ďalších päťdesiat. Domček sa delí na rôzne časti. Je rozdelený priechodnou časťou na wellness a obytnú zónu, aby sa vzájomne tieto dve časti nerušili.

V prvej časti sa nachádza garsónka pre návštevy. Tu nechýba kuchyňa, chodba, spálňa a kúpeľňa. V druhej časti domu umiestnili saunu s odpočinkovou miestnosťou, sprchu a toalety. Stred zaberá vonkajšia kuchyňa s krytým sedením.

Spálňa je obložená panelmi potiahnutými hrubým ľanom. Ľanové sú aj závesy a posteľná bielizeň. Z postele je výborný výhľad von do záhrady. Kúpeľňa je ladená do príjemných tlmených farieb, kde zemité farby oživuje zelená mozaika.

Balzam na dušu i telo inšpirovaný Japonskom

Dizajnérka Monika Turner Lněničková sa inšpirovala v Japonsku, ktoré má veľmi rada. Konkrétne tradičné kúpele s horúcim termálnym prameňom, ktoré sa nazývajú onsen.

Odtiaľ pramení prevažne aj nápad použiť prvky, ktoré sú typické pre japonské domy. Rovná predsadená strecha, krytý priestor okolo celého domu, farby, materiály, posuvné žalúzie a prepojenie celého domu so záhradou.

Je to miesto, kde hostia môžu nechať svoje starosti a nechať všetko plynúť.

Minimalistický dizajn so zemitými farbami

Wellness domček poskytuje rodine a hosťom príjemné chvíle odpočinku nielen v saune, ale aj v priestrannej odpočinkovej miestnosti. Vybavenie domu je prevažne zhotovené na mieru a z prírodných materiálov. Prevláda dubová dyha (leštená drevenná doska) a ľan. Podlahu dopĺňa osvedčená stierka. Jediným výraznejším farebným akcentom, dopĺňajúcim prírodné tóny, je zelená mozaika v oboch kuchyniach aj sprchových kútoch.





Práca na wellness dome trvala pomerne dlho, veľa záležitostí sa riešilo a tvorilo priamo počas stavby. „Na papier môžete preniesť mnoho nápadov, ale nie všetko je možné realizovať. Veľa vecí sme dotvárali za pochodu. Pán Navrátil, ktorý dom staval, bol neskutočne šikovný a trpezlivý. Bol naozaj výnimočný! Práve jemu patrí veľká vďaka,“ približuje proces stavby Monika Turner Lněničková.

