Fotografickí experti zvolili kráľa smartfónovej fotografie. Prvenstvo v prestížnom rebríčku patrí modelu Mate 50 Pro

Fotografickí experti prednedávnom zvolili kráľa smartfónovej fotografie. Prvenstvo v prestížnom rebríčku DXOMARK patrí modelu Mate 50 Pro od značky Huawei. Fotografický systém však ani zďaleka nie je jedinou vlastnosťou, v ktorej tento smartfón exceluje. Úradujúca vlajková loď totiž ponúka aj ďalšie užitočné funkcie, o ktorých si možno netušil, no ak si fanúšik nových technológií, určite ich oceníš.

Čarovanie s veľkosťou pamäte

Pomerne často sa stáva, že pri kúpe smartfónu podceníme svoje požiadavky na veľkosť úložiska. S používaním smartfónu však priamoúmerne súvisí akumulácia pamäte a najmä pri používaní väčšieho množstva aplikácií sa úložný priestor rapídne zmenšuje. Nakoniec to väčšinou dopadne tak, že v priebehu 6 až 12 mesiacov používania smartfónu zistíme, že už nemáme v úložisku takmer žiadnu kapacitu. Vtedy príde rad na vymazávanie.

Zdroj: Huawei

Hoci dnes existujú rôzne aplikácie či riešenia tretích strán, ktoré môžu s čistením úložiska pomôcť, pre väčšinu používateľov je to vo všeobecnosti zložité, a preto sa radšej rozhodnú to robiť mechanicky, čo je nielen časovo náročné, ale aj otravné. S cieľom pomôcť používateľom uvoľniť viac úložného priestoru bez stresu, Huawei predstavil technológiu SuperStorage, ktorá slúži na to, aby pomáhala maximalizovať úložný priestor. Táto úplne prvá technológia kompresie úložiska totiž dokáže ušetriť až 20 GB priestoru.

Žiadne zbytočné kópie

SuperStorage dokáže napríklad automaticky detegovať duplikované súbory a málo využívané aplikácie, ktoré používateľovi dajú možnosť kompresie v aplikácii Huawei Optimiser. Ďalšou výhodou je, že ak sa v smartfóne nachádza viacero kópií rovnakého súboru, napríklad rovnaký obrázok odoslaný do skupinových rozhovorov naprieč rôznymi aplikáciami, funkcia SuperStorage vie rozpoznať tieto súbory a zlúčiť ich do jedného tak, aby sa obsadil len jeden úložný priestor.

Zdroj: Huawei

Okrem toho dokáže systém identifikovať aj aplikácie, ktoré používateľ už dlhší čas bežne nepoužíva. Keď používateľ potrebuje aplikáciu znova použiť, môže byť dekomprimovaná v reálnom čase. SuperStorage je bezproblémový, pretože deduplikácia súborov a kompresia aplikácií neovplyvňujú bežné používanie smartfónu, takže používateľa nijako neobmedzuje.

Výdrž batérie za každých okolností

Výdrž batérie smartfónu ovplyvňuje celkový zážitok zo zariadenia. Čo si však pri používaní smartfónu často neuvedomujeme je úroveň spotreby energie, ktorú míňame počas toho, ako sledujeme náš obľúbený obsah, počúvame hudbu alebo hráme mobilné hry. Bod zlomu nastane až vtedy, keď batéria smartfónu dosiahne kritickú úroveň. Huawei preto prišiel s myšlienkou vyvinúť funkciu, ktorá umožní smartfónom fungovať dlhší čas predtým, než sa vypnú.

Zdroj: Huawei

Keď úroveň batérie smartfónu dosiahne kritickú úroveň, často sa automaticky vypne. V Huawei však zistili, že pre väčšinu smartfónov dostupných na trhu v skutočnosti zostávajú značné miliampérhodiny energie, aj keď so zníženým napätím, ktoré obmedzuje úlohy s vysokou spotrebou energie. Preto prijali výzvu – vytvoriť smartfón, ktorý môže pokračovať v prevádzke, aj keď je na kritickej úrovni batérie, čím sa predlžuje životnosť batérie v núdzových situáciách.

Súčasné smartfóny dostupné na trhu často priamoúmerne zodpovedajú aktuálnej úrovni batérie. Keď je úroveň batérie ponechaná len v nižšom percentuálnom rozsahu, napätie batérie klesne z normálneho stavu 4,45 V na úroveň nízkeho napätia 3,4 V. Po znížení výkonu batérie počas tohto stavu nízkej spotreby sa smartfón už na používanie nezapne.

Huawei Mate 50 Pro prešiel aktualizáciou hardvéru, aby sa zlepšil celkový dojem z výdrže batérie. Smartfóny Huawei používajú vysokokvalitné batérie a výkonný algoritmus predstavený v EMUI 13, čo im spolu s technológiou SuperEnergy Boosting umožňuje adekvátne čerpať energiu v stave nízkej spotreby, aj keď je napätie od 3,0 V do 3,4 V (+ / presnosť -0,1 V). To umožňuje zapnúť smartfón, čím sa predĺži jeho používanie v prípade núdze.

Efektívny prenos súborov

„SuperHub“ je ekvivalentom schránky na ukladanie súborov do vyrovnávacej pamäte. Používatelia môžu presúvať obrázky, dokumenty či texty do SuperHub a zdieľať ich vtedy, keď potrebujú. SuperHub dokáže prelomiť bariéry medzi softvérom tretích strán a je kompatibilný s mnohými formátmi súborov, čo umožňuje ich efektívny a pohodlný prenos.

Zdroj: Huawei

Tradičná schránka smartfónov umožňuje kopírovať iba jednu informáciu naraz s jedným formátom obsahu. Na dosiahnutie efektívnosti nemôže zahŕňať viacero formátov súborov ani byť kompatibilný s bohatšími formátmi obsahu. SuperHub používateľom zabezpečuje kopírovať súbory medzi aplikáciami, čo umožňuje kombináciu formátov.

Používatelia tak môžu napríklad vybrať text v prehliadači alebo vybrať obrázok v poznámke a potom ich presunúť myšou do SuperHub a priamo zdieľať s priateľmi. Môžu dokonca skopírovať prezentačný balíček zo Správcu súborov do SuperHub a rýchlo ho zdieľať do počítača prostredníctvom smartfónu, čím sa zabezpečí bezproblémový prenos údajov medzi počítačom a smartfónom. Majiteľovi smartfónu to ušetrí proces prepínania tam a späť medzi viacerými softvérmi a zbytočné viacnásobné kopírovanie.

