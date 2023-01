Na aké filmy ísť do kina v januári 2023? Tieto drámy a bravúrne herecké výkony zatienia Avatara 2

Január a február sú na Slovensku už tradične mesiace, počas ktorých sú v kinách viaceré drámy a menšie filmy. Je to preto, že distribútori dúfajú, že oscarová sezóna, nominácie a prípadné výhry týchto počinov prilákajú do kín viacerých divákov. Každoročne tak oproti zahraničiu sledujeme očakávané novinky s omeškaním.

V januári ich bude o čosi menej, no aj tak si cestu do kina nájdeme, keďže v nich uvidíme viaceré hollywoodske hviezdy a novinky slávnych režisérov. Okrem drám a akčných filmov uvidíme aj horor a dočkajú sa aj najmenší s výberom rozprávok.

1. Muž menom Otto/Man Named Otto – 5. 1.

Emotívna komédia plná ľudskosti podľa svetového knižného bestsellera sa zameriava na ohundraného vdovca Otta (Tom Hanks). Otto je nevrlý dôchodca so skalopevnými zvykmi, ktorý po smrti milovanej manželky zanevrel na život. Radosť mu prináša odsudzovanie a kritizovanie svojich susedov.

Z osamelosti ho však vytrhne mladá rodinka nových susedov, ktorí hneď pri príchode vrazia do jeho poštovej schránky. Z nezvyčajnej situácie vznikne prekvapujúce priateľstvo s pohotovou a temperamentnou Marisol, ktorá spoločne so svojimi dcérami obráti Ottov život naruby. Dramédiu režíroval Marc Foster (World War Z, Christopher Robin).

2. Fortunova hra/Operation Fortune – 5. 1.

Guy Ritchie akčný, špionážny film nakrútil ešte v roku 2020. Jeho vydanie najprv pokazila pandémia, a keď už sa mal dostať do kín, Rusko zaútočilo na Ukrajinu. To predstavovalo problém, keďže záporákmi snímky sú práve ukrajinskí gangsteri. Môžeme predpokladať, že ukrajinský ľud bol vo filme vyobrazený negatívne z viacerých pohľadov.

Ritchie a štúdio STX Entertainment sa teda rozhodli upraviť ho, aby v súčasnej politickej situácii nevyzeral tak poburujúco a nevhodne, čo by značne mohlo znížiť jeho šance na úspech. Film sa do kín dostane už o niekoľko dní, ale nečudovali by sme sa, keby si o tom nevedel. Nemá skoro žiadnu reklamu a zdá sa, že ho štúdio „poslalo na smrť“.

Dej snímky Operation Fortune: Ruse de guerre sa zameriava na špeciálneho agenta (Jason Statham), ktorý má zabrániť predaju smrtiacej technológie ohrozujúcej svetový poriadok. Doplní ho zvodná agentka v podaní Aubrey Plaza, no a dôležitým členom partie bude aj profesionálny herec Danny Franscesco (hrá ho Josh Hartnett). Ten je obľúbeným hercom záporáka v podaní Hugha Granta, takže ho využijú k tomu, aby sa k nemu dostali bližšie.

3. M3GAN – 12. 1.

Horor M3GAN je o bábike, ktorú geniálna vedkyňa vyvinula na ochranu svojej dcéry. M3GAN ju má ochrániť pred fyzickým, ale aj emocionálnym nebezpečenstvom. Jej tvorkyňa to však prehnala a dala jej nadľudskú silu a schopnosti, takže keď jej preskočí, stane sa šialenou bábikou s nekontrolovateľnou umelou inteligenciou.



Hocikto, kto sa na jej „novú sestru“ čo i len škaredo pozrie, teda musí zomrieť. M3GAN bude hororová jednohubka s množstvom krvi, zabíjania a bizarných scén s robotickou bábikou.

4. Plane/Lietadlo – 19. 1.

Nechápeme, prečo sa film volá Plane, keď v lietadle strávime len niekoľko minúť. Drvivá väčšina filmu sa totiž odohráva na jednom z filipínskych ostrovov po tom, čo lietadlo stroskotá pre búrku. Tá poškodila lietadlo s civilnými pasažiermi, ktorí následne padli do zajatia ozbrojených radikálov.

Kapitán a pilot lietadla Brodie Torrance (Gerard Butler) sa rozhodne vyslobodiť ich. Stane sa z neho akčný hrdina a spojí sily s trestancom, ktorého prevážal vo svojom lietadle (hrá ho Mike Colter). Zvyšok filmu sa nesie v akčnom a brutálnom duchu, keď dvojica vyvražďuje ostrov plný ozbrojených a nebezpečných mužov.

5. Babylon – 19. 1.

Magnum opus oscarového režiséra Damiena Chazelleho je kasový prepadák, a to aj napriek pozitívnym recenziám. Ľudí zrejme odrádza 3-hodinová stopáž, no my sa tejto drámy nevieme dočkať. Chazelle nakrútil film o prehýrených hercoch a ľuďoch z Hollywoodu v 20. rokoch minulého storočia. Film zachytáva búrlivý život hviezd plný večierkov, šialených párty, drog, sexu a alkoholu.

Okrem toho sa však zameriava aj na vychádzajúce hollywoodske hviezdy, nakrúcanie vtedajších filmov a hitov a režisér nezabudol ani na poriadnu dávku humoru a akcie. Hlavné roly stvárnia Margot Robbie, Brad Pitt a Diego Salva (seriál Narcos).

Okrem nich uvidíme aj Jean Smart, Oliviu Wilde, Samaru Weawing či Tobeyho Maguiera. Babylon režíroval už spomínaný Damien Chazelle (La La Land, First Man), ktorý si napísal aj scenár. Podľa trailera je jasné, že toto je film, ktorý musíš vidieť v kine.

Okrem toho odporúčame zájsť aj na Spielbergovu drámu Fabelmanovci, drámu o živote Whitney Houston s názvom I Wanna Dance With Somebody a celé rodiny môžu zájsť na animovanú rozprávku Kocúr v čižmách 2: Posledné želanie. Je to jeden z najlepších animovaných filmov roka, ktorý zatienila premiéra veľkolepého filmu Avatar 2: The Way of Water. Keď už sme pri tom Avatarovi, odporúčame vidieť ho aj divákom, ktorým sa jednotka nepáčila. Je to oveľa lepší film.

Z januárových noviniek môže upútať aj dráma Osem hôr, české filmy A potom prišla láska či Želanie k narodeninám, animovaný film pre najmenších s názvom Zúbková víla, švédska dráma Všetky moje listy spáľ či skvelá dánska trilógia Dealer od režiséra Nicolasa Windinga Refna, v ktorej môžeš uvidieť Madsa Mikkelsena v jeho úplne prvej filmovej role.

