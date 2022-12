RECENZIA: Zaklínač: Blood Origin je najhoršie hodnotený seriál od Netflixu. Z Geralta spravil rasistu v prvých 5 minútach

The Witcher: Blood Origin je 4-dielny seriál o vzniku prvého zaklínača na svete a udalosti známej ako Konjunkcia sfér. Ide o moment, keď sa preťali dimenzie rôznych svetov a na Kontinente sa z ničoho nič začali objavovať nové rasy bytostí a príšer.

Elfovia a trpaslíci zrazu museli začať žiť s ľuďmi, mágmi a príšerami všetkých druhov. Na papieri je to rozhodne veľmi zaujímavá dejová premisa. Keďže spisovateľ Andrzej Sapkowski nikdy neopísal, ako presne to prebiehalo, tešili sme sa, že nám to tvorcovia z Netflixu ukážu.

Nudné postavy v nudnom deji

Bohužiaľ, takmer nás pritom uspali. Seriál mal pôvodne 6 epizód, no nedokážeme si predstaviť, aké boli nudné, keďže už pri finálových 4 častiach sme sledovali množstvo nezaujímavých postáv s ešte menej zaujímavými príbehmi. Dej sleduje Kontinent 1 200 rokov pred udalosťami knižného Zaklínača. Elfský mág Balor (Lenny Henry) objavuje nové dimenzie plné moci, ale aj nebezpečenstva.

The Witcher. Zdroj: Youtube/Netflix

V jednej z dimenzií objaví bytosť, ktorá túži po obete a výmenou za to mu dodá moc. Viac o tom však vedieť nepotrebuješ. O tom sme nerozhodli my, ale samotní tvorcovia, keďže túto dejovú líniu vôbec neuzatvorili a tajomná bytosť z nejakého dôvodu zmizne z príbehu.

Podstatné je, že aj kvôli Balorovi sa dimenzie prepoja a nastane konjunkcia sfér. Popritom ešte stihneme sledovať zrod úplne prvého zaklínača, ktorý je skôr prototypom tejto bytosti. Ako táto postava, aj všetky ostatné sú nezáživné a na ich osude vôbec nezáleží. Neobľúbili sme si nikoho a po celý čas sme sa modlili, aby sa to už skončilo.

Slabý scenár a nevyužitý potenciál príbehu o Konjunkcii sfér

Problém je pritom nielen v priemerných hercoch, ale aj v podpriemernom scenári. Jeho nedostatky si všimneš najmä v momentoch, keď sa postavy zbližujú, alebo z ničoho nič zabúdajú na to, že sa z duše nenávidia, a namiesto toho sa do seba v priebehu dvoch dní bezhlavo zamilujú.

Vtipné sú aj momenty odhaľujúce silu elfského Impéria, ktorého armáda spočíva v asi osemdesiatich vojakoch, z ktorých vo finálnej časti uvidíš asi 15 z nich. Bojové scény boli ešte ako-tak zábavné, ale digitálna krv striekajúca z elfov to celé pokazila.

Rovnako ako piesne jednej z hlavných postáv, ktorými tvorcovia okorenili dôležité príbehové udalosti. Bez premýšľania sme ich pretáčali, keďže ich využitie a pointa v deji boli triviálne a klišé.

Zdroj: Netflix

Na minisérii nemôžeme špecificky pochváliť asi nič. Má mdlé postavy hrané znudenými hercami, veľmi slabý scenár, ktorému sa podarilo doručiť len niekoľko dobrých dialógov, a neprirodzene pôsobiace počítačové triky a digitálne prostredia. Veľkým sklamaním je aj zobrazenie Konjunkcie sfér, ktoré viac-menej prebehlo mimo obrazoviek.

Zle spracovaní elfovia a rasista Geralt (?)

Záporáci boli na smiech a nepotešilo nás ani to, že elfovia pôsobili ako elfovia len preto, že mali špicaté uši. Akoby tvorcovia zabudli, že im majú dať charakterové črty elfov, a mysleli si, že postačí, keď ľudským postavám natiahnu uši. Aj preto dávame minisérii The Witcher: Blood Origin hodnotenie štyri body z desiatich.

Zdroj: Netflix

Je to jednoducho absolútne zbytočný seriál, ktorý mal byť skôr hodinu a pol dlhým filmom, vtedy by bol prinajlepšom priemerný. Vôbec sa nečudujeme, že diváci zhodnotili seriál ako jeden z najhorších od Netflixu.

‘The Witcher: Blood Origin’ Has Netflix’s Worst Audience Scores Of All Time via @forbes https://t.co/hLqZICkvkg — Paul Tassi (@PaulTassi) December 26, 2022

A na záver nechápeme, či to bol len hlúpy pokus o (aj tak nepodarený) vtip, alebo scenáristi seriálu nemajú potuchy, kto je Geralt, no už v úvodných minútach z neho spravili rasistu. Čo je ešte horšie, za rasistu ho nepriamo označil jeho dobrý kamarát Marigold/Jaskier.

Mimochodom, tvorcovia v seriáli ukázali aj zrod Avallac'h a Eredina (The Wild Hunt). Opäť to však bolo také nezáživné, že to tam ani nemuselo byť.

