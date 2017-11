Eminem sa vrátil na scénu vo veľkom štýle. Legendárne skladby ako Stan privádzali divákov v americkej televíznej šou do varu

Minulý týždeň vypustil Eminem do sveta svoju najnovšiu skladbu Walk on Water, na ktorej mu pomohla aj kráľovná Beyoncé a včera sa objavil v populárnej americkej relácii Saturday Night Live. Aj keď verejnosť očakávala, že svoj najnovší album, ktorý by sa mal volať Revival, predstaví ešte pred svojím vystúpením alebo krátko po ňom, zatiaľ stále nemáme žiadne bližšie informácie o tom, kedy sa pulty obchodov zaplnia novými skladbami legendárneho rapera.

Na druhej strane, ak si náhodou patril medzi divákov americkej šou, potom musíš byť s novým Eminemom spokojný, pretože nielenže zaspieval svoju najnovšiu skladbu, ale vrátil sa aj ku koreňom a strihol si skladby Stan a Love The Way You Lie. Namiesto Rihanny a Beyoncé mu doprovod robila Skylar Grey, s ktorou v minulosti viackrát spolupracoval a tentoraz sa zdalo, akoby v jednotlivých textoch bolo ešte viac sily a ešte viac pravdy ako inokedy. Celé raperove vystúpenie si môžeš pozrieť v oficiálnom videu a dávaj aj naďalej dobrý pozor, pretože jeho nový album je už za dverami.