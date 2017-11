Prezentácia Tesly šokuje novinkami svet. Dychberúcou dynamikou sa pýši nielen ťahač, ale aj nový Roadster

Začnime trochu z inej strany. Možno sa už budeme opakovať, je dobré si však zásadné veci pripomínať. Elon Musk so svojím tímom na jar minulého roka predstavil dlho očakávaný Model 3. V sklonku niekoľkých mesiacov Tesla hlásila 500-tisíc "predobjednávok" s tým, že do konca roka 2017 plánuje vyrobiť prvých vyše 20-tisíc kusov. Realita? Doposiaľ bolo zákazníkom doručených približne 250 kusov, pričom pokiaľ nepatríte medzi tých 500-tisíc "vyvolených", skôr ako v roku 2019 svoj Model 3 ani nedostanete. Nehovoriac o tom, že do Európy sa 3-ka oficiálnou cestou dostane pravdepodobne až v roku 2019.

Ako naložíte s týmto relevantným údajom je na vás, no opäť raz sme svedkami, že vízie Elona Muska sú neraz ďaleko od deklarovaných sľubov, nehovoriac o stámiliónových stratách, v akých sa Tesla topí. Tm, že posledné mesiace pribúda množstvo nespokojných zákazníkov, ktorí reklamujú svoje elektromobily skrz nekvalitné spracovanie, riešiť ani nejdeme. V uplynulých hodinách si však Tesla napriek nemalým problémom hádže na chrbát ďalšiu porciu roboty a záväzkov, nakoľko máme za sebou veľkolepú prezentáciu noviniek, ktoré sme čakali, no zároveň aj nečakali...

Všetka pozornosť sa prioritne zameriavala na nový kamión, alebo teda ak chcete ťahač, ktorý Tesla naozaj predstavila. Nesie názov Semi, no pravdepodobne ide skôr o pracovné označenie (v reči tamojšieho trhu semi-trailer truck) než finálny názov. Podstatné je, že novinka sa pýši famóznymi parametrami - zrýchlenie z 0 na 97 km/h zvládne Semi za 5 sekúnd, pokiaľ je pritom príves naložený na 36 ton, akcelerácia trvá 20 sekúnd. Pýtate sa, čo novinku poháňa? Sú to, samozrejme, výhradne elektromotory doposiaľ nešpecifikovaných výkonov, vieme len to, že sú štyri - dva na druhej a dva na tretej náprave. Automobilka uvádza, že kamión s plne naloženým návesom dokáže absolvovať až 800 kilometrov na jedno nabitie.

Elon Musk pritom upozorňuje na fakt, že 80 % všetkých dopravných ciest kamiónov je kratších ako 400 km, čím dodáva, že Semi tak dokáže na jedno nabitie absolvovať aj spätnú cestu. O kapacite a umiestnení batérií nevieme tiež nič, mali by byť však umiestnené výhradne v ťahači. Základom úspechu je pritom špičková aerodynamika - koeficient odporu vzduchu má hodnotu len Cd 0,36, za čo môže nielen samotný tvar kabíny, ale i úplne zakryté zadné nápravy. Uplatnenie kamiónov Semi má zväčšiť predovšetkým nová sieť tzv. Megachargerov, teda nabíjacích staníc, ktoré za 30 minút dokážu nabiť batérie na dojazd 644 km.

Automobilka otvorené hovori o minimálne 20 % úspore na servise ťahača, prítomné bude napríklad regeneratívne brzdenie a pokiaľ ide o životnosť pohonného ústrojenstva, Tesla bude garantovať milión míľ. Dizajn ťahača Semi je vskutku futuristický, rovnako to platí aj v prípade interiéru, kde vodič sedí uprostred kabíny. Nastupuje klasicky z boku (dvere sa ale otvárajú opačne), pričom v prednej "kaplnke" ho čaká len volant a dvojica postranných displejov, ktoré majú zastrešiť všetok infotainment vrátane aplikácii a všetkých kamiónových nadstavieb tretích strán.

Elon Musk na prezentácii pritom prehlásil, že čelné sklo Tesla Armor Glass vydrží i explóziu či nukleárnu katastrofu, a ak nie, vráti zákazníkom peniaze. Nepochybne, súčasťou výbavy bude najnovšie polo-autonómne riadenie. Cena Tesly Semi bude na úrovni približne 200 až 250-tisíc dolárov, prvé kusy by sa mali k zákazníkom dostať v roku 2019. Mali...





Elektrický ťahač sa však highlightom večera jednoznačne nestal. Síce Elon nedávno na sociálnych sieťach naznačil, že automobilka pracuje na druhej generácii modelu Roadster, nikoho ale ani vo sne nenapadlo, že práve ten svetlo svetla uzrie už teraz, a to prakticky ako hotový počin, nie koncept. Povedať však treba, že tentokrát je Tesla zdržanlivejšia a neprezrádza to, kedy sa ich najnovší výtvor dostane do výroby/k zákazníkom. Chvalabohu, veď odkladov tu je za posledných rokov zo strany Tesly viac než dosť. Tak či onak, nový Roadster svet šokuje! V rámci prezentácie sme sa totiž dozvedeli, že novinka dokáže akcelerovať z 0 na 97 km/h len za 1,9 sekundy, rýchlosť 160 km/h sa na displeji ukáže za 4,2 sekundy a maximálna rýchlosť je cez 400 km/h.

Ak si niekto myslí, že tieto údaje sú nereálne, Elon Musk hovorí, že i keď to tak čísla naznačujú, nereálne nie sú. Presný výkon doposiaľ zverejnený nebol, americká automobilka ale hovorí o krútiacom momente neuveriteľných 10 000 N.m. Poháňané sú všetky štyri kolesá (takže 4 elektromotory?), energia pritom bude pochádzať z akumulátorov s kapacitou 200 kWh, čo vo výsledku má predstavovať dojazd až 1000 km na jedno nabitie. Superšportový elektromobil je koncipovaný ako 2+2, teda okrem vodiča a spolujazdca sa nájde nejaké to miesto aj v zadnej časti interiéru. Ten je inak mimoriadne futuristický, najmä pri pohľade na volant z budúcnosti, treba však povedať, že obdobne sme súdili aj vnútrajšok novej 3-ky a nakoniec sme sa ho dočkali i v sériovej verzii.

Na záver tu máme cenu - od 200-tisíc dolárov, sprvoti bude ale na trhu edícia Founders Series, ktorá bude stáť 250-tisíc dolárov. Pokiaľ máte záujem, pripravte si zálohu 50-tisíc doláčov, ak ale priahnete po úvodnej edícii, celú sumu musíte zaplatiť už teraz. Kedy však auto reálne dostanete je skutočne len hudba budúcnosti. Skôr ako v roku 2020 pochybujeme.

Zobraziť galériu 9