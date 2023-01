Tesla nečakane zlacňuje Model 3 a Model Y aj na Slovensku, zákazníci môžu pri kúpe elektromobilu ušetriť tisíce eur

Modely amerického výrobcu síce za posledné roky vzrástli, no v úvode roka 2023 Tesla prekvapivo plošne znižuje ceny o tisíce, a to už aj v Európe. Na oficiálnej stránke automobilky je znížená cena na Model 3 a Model Y. Platí to aj pre Slovensko, keďže po zvolení tohto regiónu najmenší elektromobil od Tesly štartuje od 37 990 €. Verzia so zadným pohonom pritom minulý rok stála minimálne 44 990 €.

Verzia Dual Motor – Long Range vyhotovenie s najvyšším normovaným dojazdom zlacnelo z 52 990 na 44 990 €, zatiaľ čo Performance začína na 49 990 €, čo je o 7-tisíc menej ako koncom minulého roka.

Zdroj: Tesla

Takmer identické „zľavy“ hlási aj Model Y, ktorý po novom štartuje na sume 39 990 € (pôvodne 41 990 €). Najzaujímavejšie je to pri verzii Model Y Long Range, kde je pokles z 52 990 € len na 44 990 €. Vyhotovenie Performance stojí minimálne 53 990 €, čo je o 3-tisíc menej ako doteraz.

Všetky ceny sú bez DPH. Spoločnosť o zlacnení informovala aj zákazníkov, ktorí si už svoj Model 3 alebo Model Y objednali, avšak ešte im ho nedodali. Aj v ich prípade sumu upravia podľa novej cenovej politiky.

Zdroj: Tesla

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.