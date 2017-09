Kim Čong-Un má tajného syna, ktorý nebol nikdy videný na verejnosti, ale jedného dňa preberie severokórejský režim do svojich rúk

Severná Kórea spôsobuje vrásky na tvárach čelných predstaviteľov svetových veľmocí. Izolovaná ázijská krajina dlhodobo testuje svoje balistické rakety, pričom jednu z nich minule vyslala priamo nad územie Japonska. Aby toho nebolo málo, len pred niekoľkými desiatkami hodín médiá zaplavili správy o tom, že Severná Kórea úspešne otestovala atómovú bombu a svet začína pomaly panikáriť. Nikto nevie, čo má Kim Čong-un v pláne, ale na verejnosť sa krátko po odpálení bomby objavili správy, ktoré mali pochádzať od zdrojov v juhokórejskej tajnej službe.

O súkromnom živote lídra Severnej Kórey toho vieme len veľmi málo, ale juhokórejská tajná služba prišla s informáciami o prvom potomkovi lídra s jeho manželkou Ri Sol-ču. Aj keď oficiálne nebolo nikdy odhalené ani len jeho pohlavie, Kim Čong-un so svojou manželkou splodili syna ešte v roku 2009 a narodil sa až v roku 2010, čo z neho robí 7-ročného chlapca. Svet pritom nevie ani presný dátum Kimovej svadby či narodenia, ale tajné služby predpokladajú, že jeho malého syna už dnes pripravujú na postupné prebratie moci po tom, čo jeho otec jedného dňa zomrie. Syn nie je jediným potomkom dvojice, pretože v roku 2013 sa im narodila dcéra a pred pár mesiacmi malo na svet prísť ďalšie dieťa. O existencii dcéry si je svet takmer istý, keďže ju v rukách držal Dennis Rodman pri jednej zo svojich početných návštev Severnej Kórey, avšak prvorodeného syna Kim udržiava v maximálnej tajnosti. Bude zaujímavé sledovať, či svojho syna pošle s tajnou identitou aj do zahraničia, aby tam študoval na prestížnych školách, veď on sám strávil zopár rokov aj vzdelávaním vo Švajčiarsku.

North Korea has a new heir apparent? Seoul intelligence reveals Kim Jong-un's 7-year-old son#NorthKorea #KimJongUn https://t.co/lO9L2U6IDU — IBTimes India (@ibtimes_india) 4. září 2017

Aj keď je možné, že syn Kim Čong-una už v dospelosti nebude mať žiadnu krajinu, ktorú by mohol viesť, pretože severokórejský režim je už zopár rokov na pokraji kolapsu a po najnovších krokoch s testovaním rakiet a atómovej bomby si svoju situáciu len zhoršil. Ak by však Severná Kórea prežila, o svoju budúcnosť bude mať postarané vo forme štvrtej generácie rodiny Kimovcov.