Nič si nedokázal, celý život žiješ v tatkovom tieni a jazdíš v jeho aute. Rytmus predstavuje videoklip ku skladbe Povolanie syn

Keď vydal Rytmus svoje zatiaľ posledné sólo, našťastie sa našli aj takí, ktorí jeho snahu o multižánrovosť pochopili a neutekali hneď do komentárov písať, ako im chýba E.R.A. alebo Bengoro. Krstný otec je album pre fanúšikov Rytmusovej tvorby, nie rapu ako takého, no pochopiteľne je všetko postavené práve na žánri, ktorý je Rytmovi najbližší. Tretina Kontrafaktu nám už neraz dokázala, že hranice v hudbe je treba búrať, nie stavať a za všetko hovorí aj jeho chystaný koncert so Symfonickým orchestrom. Jeho vystúpenie pred tisíckami fanúšikov v bratislavskej Inchebe prebehne 26. decembra a keďže je k dispozícii ešte pár posledných lístkov, stále máš možnosť byť pri tom, ako bude Paťo Mirga prepisovať históriu.

Album Krstný otec však nespomíname len tak náhodou, práve naopak. Dnes sa k nemu totiž vracia aj sám autor, a to pri príležitosti vydania videoklipu na jednu z najobľúbenejších skladieb - Povolanie syn. Vizuálne spracovanie takto tematickej záležitosti určite nebolo jednoduché, no režisér Pepe Ehrenberger zvládol svoju úlohu viac než dobre a vďaka kvalitnému obsadeniu sa pozeráme na videoklip, ktorý si s radosťou pustíš aj viac krát. Hudbu doplnil dvorný Maiky Beatz a my už snáď ani nemáme čo dodať, nech sa páči.