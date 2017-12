Luxusné kupé, ktoré prežije koniec sveta či apokalypsu? Jedno Bentley by sa našlo, navyše je na predaj

Najmä za posledné roky sme v prípade aftermarketových úprav automobilov svedkami takých rôznorodých kreácií, že už nás veruže len máločo vie prekvapiť. Na eBayi sa však nedávno objavil počin, ktorý si rozhodne zaslúži pozornosť, keďže ide o skutočne zaujímavé až bizarné vozidlo. Už na prvý pohľad je zrejmé, že vo veci je Bentley Continental GT prvej generácie, teda luxusné GT-čko s výkonným 6-litrovým dvanásťvalcom, od sériového modelu je však na míle vzdialené. Za sebou má totiž vskutku zaujímavú históriu. Jeho prvý majiteľ ho v minulosti predal s takmer 200-tisíc najazdenými kilometrami, následné ho však kúpili ľudia z National Geographic.

Pre účely programu Megabuild ho totiž kompletne prerobili, čoho výsledok môžete vidieť na fotografiách nižšie. Luxusný interiér síce ostal údajne bez akýchkoľvek zmien, o exteriéri sa to povedať nedá. Snahou autorov bolo upraviť známe Bentley do podoby dakarských vozidiel, i keď vo výsledku môžeme skôr hovoriť o podarenom automobile do prípadnej apokalypsy. Kupéčko stojí na 17" oceľových diskoch obutých do pneumatík o rozmerov 265/65 R17, pričom za nimi sa nachádzajú zdvojené tlmiče Quantum s nastaviteľnou svetlou výškou. Dobre známe vonkajšie tvary zabalené do vojenskej fólie sú obdarené o ochranný rám, vystupujúce blatníky a prídavné kanistre či LED rampu. Pochopiteľne, úpravami prešiel aj podvozok, ktorý je kompletne zakrytovaný, veľkým kolesám boli prispôsobené aj podbehy a samotoné nápravy. Televízna rekvizita s naďalej platnou britskou "STK-čkou" je v súčasnosti na predaj na známom portáli, kde niekoľko dní pred koncom aukcie svieti cena 23-tisíc libier.

