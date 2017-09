Maniak odpovídá Maratovi na jeho diss: „Mačkáš mi hada, debile!“

Současný beef, který nesmiřitelně rozděluje českou rapovou scénu na dva tábory, jakoby nebral konce. Vznikají další a další vyjádření, statusy, diskuze a další možné teorie, jak to vlastně celé je a hlavně vzniká i to, co všechny fanoušky baví nejvíc – hudba.

Svojí troškou do mlýna přispěla i jednička brněnského rapu Maniak, který hrdě reprezentuje BiggBoss label a vydal track, který je odpovědí na Maratovy narážky v jeho dissu CRRR. Skladbu Mačkáš mi hada i s jednoduchým one-take videoklipem si můžeš pustit zde a my budeme zvědavi, zda a jaká přijde reakce.