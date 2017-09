Používate pri pracovných mailoch emotikony? Výsledky štúdií radia, aby ste ich pre vaše dobro obmedzili

Smajlíkov v dnešnej dobe používa snáď každý. V textovej komunikácii čoraz častejšie nahrádzajú nie len emócie, ale aj predmety, veci či rôzne iné symboly. Neveľkým prekvapením bol rok 2015, kedy slovník Oxford Dictionary analyzoval popularitu používaných slov. Výsledok tejto analýzy bol, že slovom roka sa stal vysmiaty Emoji (Face with Tears of Joy).

Od tohto prieskumu prešli už dva roky, no emotikony naberajú na svojej obľúbenosti a dostávajú sa aj do pozornosti vedcov. A práve vedci dvíhajú varovný prst nad ich nadmerným používaním, ktoré môže skôr uškodiť ako konverzáciu zjednodušiť.

Tím výskumníkov na začiatku augusta publikoval štúdiu z odvetvia sociálnej psychológie. Podľa nich ide vôbec o prvý systematický výskum zameraný na smajlíkov a ich efekt v pracovnej komunikácii. Konkrétne a zjednodušene, vedci z univerzít Ben Gurion v Izraeli a University of Amsterdam v Holandsku skúmali efekt emotikonov na obsah správy odoslanej e-mailom.

Celý výskum prebiehal formou troch rôznych experimentov, ktorých sa zúčastnilo 549 osôb z 29 krajín sveta a takmer všetky výsledky boli prekvapivé. Ako prvé vedci zistili, že emotikony majú pozitívny účinok na tón odoslanej správy. V podstate je to len vedecky potvrdený fakt, ktorý je pre verejnosť dobre známy. Veď prečo inak by sme emotikony vôbec používali?

Gliksonová s jej tímom sa tak zamerali na emotikony vo formálnej komunikácii. Skúmali, ako ich používanie ovplyvňuje prvý dojem. Výsledok nasledujúceho výskumu bol napokon celkom jednoznačný – negatívne vnímanie osobnej kompetencie prevažuje nad pozitívnym tónom správy s použitím emotikonu. Inými slovami, smajlík v textovej komunikácii nenahrádza úsmev používaný pri osobnom stretnutí.

Otázkou teda je, čo robíte zle, keď používate v oficiálnej konverzácii emotikony? :) Pokiaľ odošlete napríklad e-mail so smajlíkmi šéfovi, kolegovi či učiteľovi, veľkou mierou ovplyvníte to, ako vás človek začne vnímať. Ako som už spomínal, v jeho očiach ste menej kompetentný a menej spôsobilý. Celkom logicky to potom ovplyvní aj vôľu daného človeka zdieľať s vami podrobné informácie a celkovo značne sťaží schopnosť vzájomnej spolupráce.

,,Normy pre online komunikáciu sú často mätúce, pretože to, čo funguje v neformálnom kontexte môže mať devastujúci dopad na kontext formálny.“ – uzatvára výskum Ella Glikson.

Výskum mal tak jednoznačný záver. Pri používaní emotikonov trpí hlavne mladá generácia ľudí, ktorá sa v súčasnosti dostáva na pracovný trh. Vychádza totiž z modernej doby plnej emotikonov či e-slangu a často nesprávne vyhodnotí situáciu na použitie neformálnych prejavov vo formálnej komunikácii.