Stará Taylor Swift je mŕtva, odkazuje speváčka v novom videoklipe plnom narážok na Kanyeho Westa

"I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous." Takto znejú známe bary z Kanyeho piesne Famous nachádzajúcej sa na poslednom, niekoľkokrát opravovanom albume The Life of Pablo. Spolu so slovným útokom nám Kanye v sprievodnom videoklipe doprial i pohľad na nahé telo niekoho, kto sa až náramne podobá na Taylor a tu zrejme pohár trpezlivosti samotnej speváčky pretiekol. Po necelých troch rokoch tak Taylor opäť obohacuje svoju diskografiu a zverejňuje prvý track z nadchádzajúceho albumu Reputation.

Ako už prvé sekundy naznačujú, "presladená blondína" čiastočne pozmenila svoj štýl a vyzerá to tak, že fanúšikovia "lepkavých" trackov zostanú sklamaní. Usudzujeme tak minimálne z klipového intermezza, pri ktorom speváčka spomenie, že pôvodná, stará Taylor, je už mŕtva. A hoci nám v niektorých pasážach skladba pripomína agresívnejšiu pasáž z High School Musical, svojich poslucháčov si určite nájde. Svedčia o tom minimálne štatistiky v podobe takmer 20 000 000 zobrazení za menej než 24 hodín.

Narážky na Kanyeho Westa a Katy Perry sú aj bez priameho menovania dostatočne zrejmé a ich kadencia naznačuje, že ide o popový diss, ak to tak môžeme nazvať. Samotný videoklip si za svoje kvality zaslúži hlbokú poklonu. S rozpočtom sa určite nešetrilo, o čom sa veľmi rýchlo presvedčíte už v prvých záberoch. Album Reputation má už teraz pevne stanovený dátum vydania, 10. november.





