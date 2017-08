Nápoj, bez ktorého si mnohí z nás nevedia predstaviť ani jeden deň. Čo všetko vieš o káve? (Kvíz)

O káve sa toho už popísalo mnoho. Predĺženie života, zníženie rizika srdcovo-cievnych ochorení, zlepšená činnosť vnútorných orgánov, výrazný antioxidačný účinok. To je len malý výber z množstva pozitívnych vlastností nápoja, ktorý si obľúbil celý svet a svoju históriu datuje do čias dávno minulých. Mnohí z nás ho síce pijeme denne, no koľkí z nás o ňom majú dostatok informácií? Pripravili sme si pre vás krátky kvíz, ktorý otestuje vaše vedomosti. Sme presvedčení, že sa dozviete veľa nového. S výsledkom sa nám nezabudnite pochváliť v komentároch a odmeniť sa môžete, napríklad, šálkou kvalitnej kávy v priestoroch iClinic Cafe.

Čo vieš o káve? Otázka 1 / 10 0 % hotovo Koľko vriec kávy sa vo svete každoročne vyprodukuje? 120 miliónov 140 miliónov 160 miliónov 180 miliónov Ktorá krajina je najväčším svetovým výrobcom kávy? Brazília Vietnam Kolumbia Indonézia Ktorou najobchodovanejšou komoditou v poradí je káva? Prvou Druhou Treťou Štvrtou Koľko šálok kávy sa vo svete ročne vypije? 100 miliárd 200 miliárd 300 miliárd 500 miliárd Obyvatelia ktorej krajiny vypijú za rok v priemere najviac kávy? Nemecka Španielska Fínska Brazílie V ktorej krajine otvorili prvú európsku kaviareň? Slovensko Česko Rakúsko Taliansko Ktoré druhy kávy patria medzi najrozšírenejšie? Arabica a Liberica Robusta a Pacamara Arabica a Robusta Liberica a Robusta Obsahuje káva viac antioxidantov ako čaj? Áno Nie Koľko šálok kávy predstavuje smrteľnú dávku u priemerného človeka? 60 šálok 70 šálok 80 šálok 100 šálok V ktorej krajine sa nachádza slovenská plantáž El Colibrí, odkiaľ sa dodáva káva aj do iClinic Cafe? Kolumbia Brazília Libéria Peru Najprv musíš odpovedať na otázku Ďalšia otázka Predošlá otázka Kvíz dokončený! Výsledok %

Ako si odpovedal na jednotlivé otázky? 1. Koľko vriec kávy sa vo svete každoročne vyprodukuje? SPRÁVNA ODPOVEĎ 160 miliónov 2. Ktorá krajina je najväčším svetovým výrobcom kávy? SPRÁVNA ODPOVEĎ Brazília 3. Ktorou najobchodovanejšou komoditou v poradí je káva? SPRÁVNA ODPOVEĎ Druhou 4. Koľko šálok kávy sa vo svete ročne vypije? SPRÁVNA ODPOVEĎ 500 miliárd 5. Obyvatelia ktorej krajiny vypijú za rok v priemere najviac kávy? SPRÁVNA ODPOVEĎ Fínska 6. V ktorej krajine otvorili prvú európsku kaviareň? SPRÁVNA ODPOVEĎ Taliansko 7. Ktoré druhy kávy patria medzi najrozšírenejšie? SPRÁVNA ODPOVEĎ Arabica a Robusta 8. Obsahuje káva viac antioxidantov ako čaj? SPRÁVNA ODPOVEĎ Áno 9. Koľko šálok kávy predstavuje smrteľnú dávku u priemerného človeka? SPRÁVNA ODPOVEĎ 70 šálok 10. V ktorej krajine sa nachádza slovenská plantáž El Colibrí, odkiaľ sa dodáva káva aj do iClinic Cafe? SPRÁVNA ODPOVEĎ Kolumbia