Netflix pomaly dostáva slovenskú tvár. Po slovenských titulkoch sa v službe objavil aj prvý slovenský film

Keď Netflix v roku 2016 prišiel na Slovensko, bol to pozitívny šok, no zároveň mierne sklamanie. Príjemné prekvapenie to bolo najmä preto, že Slováci intenzívne volali po možnosti vyberať si vlastný obsah a miestne služby akosi neuspokojovali ich potreby, nehovoriac o obsahu, ktorý ponúkali televízie. Navyše, Netflix krok rozšíriť sa celosvetovo (vrátane Slovenska) vopred neoznámil, preto sme sa o tejto novinke dozvedeli prakticky z minúty na minútu.

Nadšenie však vystriedala trpká pachuť v ústach. Kto mal možnosť vyskúšať si Netflix v USA, príp. v krajine, kde bola služba výraznejšie etablovaná, ten si hneď všimol, že obsah v slovenskej verzii bol výrazne osekaný o zaujímavé tituly, ponuka bola naozaj chabá a skladala sa väčšinou z filmov, ktoré sme si nahrávali ešte na VHS, nehovoriac o tom, že menej zdatní angličtinári boli bez slovenských/českých titulkov prakticky odstavení.

Netflix však deklaroval, že sa to zlepší. A musíme (radi) povedať, že slovo dodržal.

Po tom, čo Netflix v období od marca do júla tohoto roka preložil veľkú časť populárnych seriálov zo svojej produkcie (House of Cards, Orange is The New Black, Daredevil, Gotham, Chef's Table, Narcos...), pridáva prvú lastovičku zo slovenskej produkcie. Je ňou skvelý dokumentárny film Polárnik.

Film Pavla Barábaša dostal na ČSFD hodnotenie 78% a mapuje putovanie Petra Valušiaka, známeho aj ako slovenský mimozemšťan, naprieč Antarktídou, cez najvyšší vrch Mount Vinson (4897 m.n.m.), až k južnému pólu.

Dá sa očakávať, že na Netflixe v priebehu času pribudnú ďalšie zaujímavé slovenské tituly, už teraz sa teda tešíme na prvý slovenský hraný film v tejto službe.