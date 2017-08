Za 20 libier sa môžeš stať majiteľom Porsche. Muž ho kreatívne predáva a slušne na tom zarobí

Urobiť náhodnému človeku radosť luxusným Porsche za desaťtisíce eur a ešte na tom aj zarobiť. Šikovný realitný maklér Ed Bezzant z Londýna vymyslel skvelý spôsob, ako sa zbaviť svojho auta za vyššiu cenu, ako stojí jeho nový model v predajni. Ed vlastní Porsche Cayman 718 a najazdil na ňom čosi viac ako 50-tisíc kilometrov, čo je na Porsche celkom dosť, ale stále to znamená, že by malo byť v dostatočne dobrom stave. Na svojom Instagrame sa pravidelne chválil víkendovými výletmi v sivom automobile, ale už onedlho by to malo byť minulosťou. Ak všetko vyjde tak, ako si naplánoval, potom si 2500 ľudí kúpi lístok za 20 libier, čo je asi 22 eur, a Ed dohromady dostane 50-tisíc libier.

Na druhej strane, na Instagrame potom naživo vyžrebuje jedného šťastlivca, ktorý sa stane novým majiteľom Porsche a bude mu na to možno stačiť jediný lístok za 20 libier, čo je investícia, ktorá by sa mohla veľmi rýchlo vyplatiť. Do žrebovania si ktokoľvek môže zakúpiť akýkoľvek počet lístkov, takže ak máš 100 libier na míňanie, pokojne sa môžeš stať majiteľom piatich lístkov a zvýšiť tak svoje šance na výhru. Ed zaručuje, že po dosiahnutí 2500 predaných lístkov bude nasledovať krátky kvíz o Porsche a jeho aute, ktorým by mal každý priemerne inteligentný človek prejsť a všetko zakončí žrebovanie. Získať nové Porsche za 20 libier môžeš teoreticky aj ty, stačí sa ozvať Edovi a odoslať peniaze na správny účet.

