Bill Gates daroval 4 miliardy eur na charitu. Najväčší príspevok za 17 rokov predstavuje 5 % jeho majetku

Na vrchole rebríčka najbohatších ľudí sveta sa už dlhodobo drží Bill Gates. Občas ho na pár hodín či dní predbehnú jeho konkurenti, ale Gates sa zvyčajne vždy vráti späť a pokračuje v ceste za dosiahnutím titulu prvého bilionára, čo by sa mu mohlo podariť v priebehu ďalších 25 rokov. Gates pritom veľké časti svojho majetku rozdáva charitám a dobročinným organizáciám a to už viac ako 20 rokov. Ešte v roku 2000 daroval rovných 5 miliárd dolárov na založenie svojej vlastnej organizácie Bill & Melinda Gates Foundation a pred pár dňami uskutočnil svoj druhý najväčší príspevok v histórii, keď dosiaľ neznámej organizácii daroval až 4,6-miliardy dolárov.

S najväčšou pravdepodobnosťou poputujú aj tieto peniaze do jeho vlastnej charitatívnej organizácie, ktorá sa zaoberá vzdelávacou a najmä humanitárnou pomocou po celom svete. S najnovším príspevkom sa celková hodnota jeho charitatívnych darov zvýšila na 18 miliárd a to zrejme ani zďaleka nie je všetko. Gates už dávnejšie založil spoločne s ďalším miliardárom Warrenom Buffettom takzvaný Giving Pledge, čo je iniciatíva, vďaka ktorej chcú viacerí miliardári rozdať väčšinu svojho majetku a urobiť náš svet krajším.

