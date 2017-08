Čo mali oblečené návštevníci festivalu Grape? Toto sú najlepšie outfity z piešťanského letiska

K letným festivalom okrem hudby, zábavy či dobrého jedla nesporne patrí i móda. Ľudia chodia na festivaly ukázať svoje často premyslené outfity, mnohokrát vymyslené podľa vopred zadaného dress codeu. Takýto jav môžeme už dlhšie sledovať i na Grape, ktorý každoročne pred otvorením brán do areálu vyhlási tému obliekania sa. Na Grape 2017 to boli kmene, vďaka ktorým sme na návštevníkoch mohli vidieť hlavne zaujímavé a kreatívne doplnky - od retiazok až po tetovania.

Na tohtoročnom Grape, samozrejme, nechýbala ani naša šikovná fotografka Nicole Lieskovská, ktorá zastavovala tých najlepšie oblečených návštevníkov a zaznamenávala ich módne kreácie. Výsledok jej práce si teraz môžeš prezrieť nižšie. Aspoň takýmto spôsobom by sme chceli poďakovať i jednotlivým ochotným návštevníkom, za to, že sa nechali odfotografovať a s úsmevom spolupracovali. Dúfame, že ste si festival užili rovnako ako my! Vidíme sa o rok.