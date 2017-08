Na festivale Grape ožijú kmene - príď ukázať ten svoj na módnu prehliadku Fashion LIVE!

Grape festival tento rok stavil na jednoduchý dresscode - KMEŇ. Zaraď sa k najštýlovejším ľuďom festivalu a nezmeškaj príležitosť prejsť sa po prehliadkovom móle s kamošmi.

Obľúbenú originálnu módnu prehliadku, ktorú organizuje Fashion LIVE!, neminie Grape ani tento rok. Hviezdami prehliadky nebude nik iný, ako práve najštýlovejší návštevníci festivalu. A ty môžeš byť jedným z nich. Milovníci módy nájdu okrem bohatého hudobného programu aj zábavné atrakcie, dobré jedlo a pitie či unikátnu fashion show s prehliadkovým mólom. Ak sa chceš stať jej súčasťou, stačí splniť tému tohtoročného dresscodu, teda KMEŇ. Podľa možností skús čo najkreatívnejšie.

Vstupenku na prehliadkové mólo dostaneš nielen ako jednotlivec, ale aj celá tvoja skupina priateľov - tvoj kmeň. Poznávacím znamením tohtoročného festivalu sú rôzne znaky kmeňa, ako napríklad tetovanie, symboly, čelenky, amulety alebo zaujímavý detail v stylingu. Buď originálny a kreatívny, inšpirácií je nespočetne mnoho. Môžeš napodobniť napríklad indiánov aj slovenské ľudové kroje.

Dbaj na to, aby ty a tvoj kmeň splnili dresscode na jednotku, pretože si na vás posvietia fashion skauti. Ak sa vám to podarí, dostanete nálepku FASHION LIVE! POSITIVE, s ktorou sa dostanete priamo na prehliadku. V zóne PIMP MY KMEŇ ťa v sobotu pred módnou prehliadkou o 18:00 profesionálne nalíčia šikovné vizážistky zo Studio 22 academy, kaderníci z GENTLEMAN´S WORLD ti spravia super účesy a chýbať nebude ani nácvik jedinečnej choreografie s profi tanečníkmi. O 20:00 začína prehliadka, na ktorú ti pomôžu so stylingom aj známi módni dizajnéri z tímu Fashion LIVE! v zložení Marcel Holubec, Boris Hanečka a Andrea Pojezdálová.

Fashion LIVE si okrem iného pre nás pripravil aj malú ochutnávku spracovania dresscodu KMEŇ od známych osobností a účinkujúcich na festivale:

Slávica – Pre Kmeň dizajnového obchodu Slávica je charakteristické jednoduché a pohodlné festivalové oblečenie, v ktorom zohráva hlavnú rolu zaujímavý šperk vo forme náhrdelníku alebo praktický „must have“ doplnok, akým je klobúk.

Ela – Mladá talentovaná speváčka z hudobnej skupiny Tolstoys zvolila jednoduchý, hravý a farebný outfit. Ela veľmi rada podporuje slovenských módnych dizajnérov, preto zvolila kúsky z dielne Petry Kubíkovej a Barbory Kubi. Za kmeňové doplnky zvolila turban a výrazný šperk vo forme náhrdelníku.

Slowatch – Priam o neprehliadnuteľný kmeň sa postaral concept store Slowatch, ktorý by si na festivale rozpoznal hlavne vďaka veľkému počtu členov. Za svoj hlavný znak v stylingu si zvolili názov concept storu aplikovaný na rôzne kúsky odevu. Kreatívne sú aj rozličné osobné čísla a prezývky na dresoch.

Boris Hanečka – Už pri vstupe do showroomu obľúbeného slovenského dizajnéra Borisa Hanečku bolo cítiť kreativitu a skvelú náladu vo vzduchu. Boris poňal svoj kmeň priam teatrálne a hlavným heslom bolo „nuda preč!“. Festival by mal byť predsa o voľnosti, zábave a skvelom čase strávenom s priateľmi.

Na záver môžeš vidieť vo videu, ako to vyzerá v praxi:

Článok pripravilo Fashion LIVE! Pre viac info o prehliadke sleduj udalosť na Facebooku.