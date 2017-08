SMS lístky sa čoraz viac falšujú. Vďaka šikovnému princípu dokážeš na MHD slušne ušetriť

Niekedy sa až rozum zastavuje nad tým, ako sú ľudia vynaliezaví a špeciálne to platí, pokiaľ ide o rôzne podvody. Ako upozornila vo svojej reportáži televízia TA3, jedným z najrozšírenejších je podvádzanie, čo sa týka cestovania hromadnou dopravou v Bratislave. Tamojší dopravný podnik totiž okrem mnohých moderných služieb ponúka aj možnosť kúpy cestovného lístka pomocou SMS správy. Odošleš prázdnu správu alebo medzeru na špecifické číslo a obratom obdržíš cestovný lístok. Mobil potom jednoducho ukážeš revízorovi.

Ľudia si však už dávnejšie našli cestu, ako platbu obísť. Na Facebooku vznikla špecifická skupina Daruj SMS lístok. Jej pointa je veľmi jednoduchá. Člen, ktorý si zakúpi SMS lístok, pridá jeho text do príspevku. Ten postne do danej skupiny a teraz už len stačí, aby si tento text záujemca promptne dostal do svojho smartfónu a do vypršania platnosti môže cestovať bratislavskou hromadnou dopravou. Na to slúži veľké množstvo aplikácií. Ak dáš do vyhľadávania Google Play či App Store niečo ako "fake sms", niečo sa už určite nájde. Takéto aplikácie ti vytvoria falošnú SMS správu presne podľa tvojho výberu a sú na neroznanie od reálnych správ.

Všetky SMS správy od Dopravného podniku Bratislava obsahujú unikátny kód slúžiaci na overovanie lístku. Samotný dopravný podnik prehlasuje, že má prostriedky na overovanie pravosti SMS lístkov, no je ťažké si predstaviť, o aké opatrenie ide, keďže sa revízori poväčšine na smartfóny pozerajú len zbežne a skontrolované kódy pravdepodobne do žiadnej evidencie neputujú. Jeden kód sa tak beztresne môže nachádzať aj v desiatich smartfónoch, pritom len jeden z množstva ich vlastníkov za dopravu skutočne zaplatil.

Revízor nemá žiadne právo manipulovať s cudzím smartfónom, tobôž nie prehliadať nainštalované aplikácie. Na overenie mu tak musí stačiť pohľad. V celom princípe je zakomponovaný aj značný kus adrenalínu, no takéto konanie rozhodne nepodporujeme. Nakoniec, SMS lístky naozaj nestoja až tak veľa. Napríklad, za 40 minút pohodlnej jazdy zaplatíš presne jedno euro, čo sa oplatí viac než čeliť pokutám v hodnote 50 € alebo 70 €.