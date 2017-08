Ak zaspí, zomrie. Liam trpí syndrómom, ktorý diagnostikovali len 1500 ľuďom na svete a spolieha sa na špeciálny prístroj

Ráno vstaneme a po úspešnom dni sa zase uložíme do postele a spokojne zaspíme. Život 17-ročného Liama Derbyshirea však kvôli vrodenému syndrómu vyzerá oveľa komplikovanejšie. Na prvý pohľad zdravý mladý muž trpí chorobou, ktorá sa vyslúžila prezývku Ondinina kliatba a ak by ho rodičia krátko pred spaním nenapojili na špeciálny ventilátor, v spánku by zomrel. Liamovi bol syndróm diagnostikovaný krátko po narodení a lekári mu pôvodne dávali len šesť týždňov života, čo jeho rodičia odmietli prijať a o svojho chlapca sa starali najlepšie, ako vedeli. Onedlho preto oslávi svoje dlho očakávané 18. narodeniny.

Syndróm spôsobuje, že Liamov mozog po upadnutí do spánku prestáva do tela vysielať signály o tom, aby pokračovalo v dýchaní, a tak by sa v najhoršom prípade mohlo stať, že Liam jednoducho prestane dýchať a ráno sa už živý neprebudí. Vďaka špeciálnej posteli a ventilátoru dokáže 17-ročný tínedžer žiť obyčajný život počas celého dňa a aj počas noci je dokonca dostupný jeho opatrovateľ, ktorý naňho dáva pozor v prípade, že by sa v spánku vyskytli akékoľvek ťažkosti. Rodičia nevedia povedať, ako dlho bude môcť ich syn žiť a netrúfajú si odhadnúť ani jeho mentálny stav. Nikto nevie, kde jeho inteligenčné spektrum začína a kde zase končí, avšak Liam aj tak zvláda konštruovať zložité stavby zo stavebnice LEGO, ktorú spoločne s vlakmi miluje najviac na svete. Aj keď má menšie problémy s hovorenou rečou a výslovnosťou, ľudia si vedia rýchlo zvyknúť na to, ako rozpráva a pochopiť všetko, čo sa im snaží povedať. Liam si neváha ani zahrať futbal so svojimi kamarátmi a napriek svojmu ťažkému osudu bojuje a bude bojovať aj naďalej. Na jeho diagnózu nanešťastie neexistuje žiadny liek, a tak sa rodina musí spoliehať na ventilátor, ktorý ho síce obmedzuje, ale poskytuje mu každé ráno opätovne vstať z postele a tešiť sa zo života.