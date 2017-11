Najznámejší incident stretnutia človeka s mimozemským telesom. V temnom lese sa Škótovi zjavila drsná guľa

Nadšenci zaujímajúci sa o mimozemské civilizácie a existenciu lietajúcich tanierov používajú veľmi známu stupnicu tzv. blízkeho stretnutia. Má 5 úrovní. Prvá z nich sa spomína najčastejšie. Ide o situáciu, kedy neplánovane vyfotíte alebo uvidíte niečo (v noci aj cez deň) na oblohe, čo si neviete vysvetliť. Nemusí ísť hneď o zelených mužíčkov, ale aj o šmuhy na záberoch či iné, bežne vysvetliteľné javy a telesá. Stretnutie 2. druhu - tajomný objekt po sebe zanechal akúsi stopu. Či už zrazu hasli lampy na ulici, vytvorili sa kruhy v obilí alebo pukli okná. Stretnutie 3. druhu - môžete tvrdiť, že k nemu došlo, ak ste uvideli priamo mimozemskú bytosť. Stretnutie 4. druhu - ste unesení mimozemšťanmi. Stretnutie 5. druhu - je mimoriadne zriedkavé, ide o komunikáciu s cudzincami.

Stručne sme si vysvetlili známe definície o stretnutiach s "ufóncami", no celý článok venujeme konkrétne jednému známemu prípadu. Má aj svoj názov - incident Roberta Taylora. Medzi ufológmi i milovníkmi záhad veľmi známa kuriozita. Poďme na všetko ale postupne. Píše sa rok 1979. V danom období žije v Škótsku muž s menom Robert Taylor. Narodil sa v roku 1919, a teda istú časť svojho bytia má už za sebou. Nejde o žiadneho superhrdinu, ale o obyčajného človeka, lesníka, s bežnými problémami a radosťami. Do jeho života mu však veľmi zasiahla udalosť zo spomínaného roku 1979.

V istý deň, konkrétne ráno 9. novembra, si naplánoval cestu na 200 metrov vysoký kopec s názvom Dechmont Law v južnej časti krajiny. Keď k nemu prišiel, odparkoval svoje mohutné auto, vytiahol psa a išiel s ním do hory. Z bežnej prechádzky pomedzi stromami sa stala priam legenda. Ako išli, zrazu medzi porastom zbadal niečo nezvyčajné. Pred ním sa zjavila šedá guľa s priemerom niečo okolo piatich metrov. Nehýbala sa, bola mimoriadne tichá. Podľa Taylorovho opisu išlo o teleso vyrobené z tmavého kovového materiálu s malými vrtuľami. Zostal v šoku. Z množstva myšlienok, čo sa mu preháňali hlavou sa snažil uchovať pokoj a naďalej sledovať údajné zariadenie. Akoby ho to tiahlo priamo k nemu. Pamätal si, že cítili mimoriadny smrad, ako po nejakej spálenine. Po chvíli omdlel, teleso zmizlo. Keď sa ako-tak dal opätovne dokopy, nemohol sa sprvu ani postaviť. Jeho pes vyplašene behal okolo, štekal na všetky strany. Po niekoľkých metroch plazenia sa Taylor zodvihol a rozhodol sa vrátiť späť k autu. Na jeho smolu sa po niekoľkých minútach auto pokazilo, a tak šiel domov pešo. Býval v Livingstone.

Domov prišiel okolo 11:45. Bol mimoriadne smädný a spomínaný zápach stále kdesi cítil. Ako prvá s ním prišla do vztyku manželka. Keď ho uvidela blatového s roztrhnutými nohavicami, nebolo jej všetko jedno. Odporučila mu zobrať telefón a zavolať na políciu, no on sa bál, že ho vysmejú. Vyšetroval ho lekár Gordon Adams. Našiel mu len poranenú ľavú nohu a ranku pod bradou. Inak bolo všetko v poriadku. Podľa výsledkov vyšetrenia bol "mimo" asi 20 minút.

Neskôr sa vybral za svojim vedúcim, pánom Drummondom. Po rozhovore sa obaja vybrali do lesa hľadať hmotné dôkazy. Čuduj sa svete, našli akési stopy na zemi. Na danom mieste skutočne boli dve rebríkovité koľaje o dĺžka približne 2,5 metra. Mali fyzický dôkaz a vyzeralo to, že si aspoň kúsok z príbehu Taylor nevymyslel. Miestna polícia začala s vyšetrovaním, prípadu sa chytili aj médiá. Do niekoľkých dní o udalosti vedela celá Británia. Vyšetrovatelia hľadali záznamy o vojenských či iných letoch v oblasti, rôznych pohyboch a podobne, no nič im do prípadu nesedelo.

Skeptici majú ale v celej veci iný názor. Steuart Campbell, vedec a pisateľ, blízko miesta incidentu, na susednom poli, objavil niekoľko PVC rúrok. Tvrdil, že práve tie majú čo dočinenia s údajnými rebríkovitými koľajami. Mohli byť kedysi na danom mieste taktiež uložené a jednoducho stopy po nich ešte nestihli zmiznúť. Svojský názor na celý incident mali aj lekári. Podľa nich Taylor pravdepodobne utrpel epileptický záchvat, kedy mu "štrajkoval" mozog. Zdravotné okolnosti, o akých hovoril naznačovali, že objekt bol iba jeho halucináciou a problém mu narobili aj chemické škodliviny.

