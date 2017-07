Koľko peňazí vyhodíme na socializáciu? Naši priatelia a príbuzní sú poriadne drahí

Pravidelne míňame desiatky eur na alkohol, dopravu či jedlo, a to všetko len preto, aby sme mohli stráviť príjemné chvíle s príbuznými či priateľmi. Ak si to predstavíme, aktívna socializácia vôbec nie je lacný špás. Banka a finančné poradenstvo Barclays sa teda rozhodli zistiť, koľko peňazí to vlastne minieme. Firma Barclays vykonávala tento prieskum len na Britoch, keďže pôsobí len v Spojenom kráľovstve, no dobrú predstavu ti to určite ponúkne aj tak. Výdavkov na socializáciu je naozaj mnoho. Tak napríklad len na dopravu za účelom socializácie zaplatíme asi 31 000 € počas celého života, či už ide o benzín alebo hromadnú dopravu. Asi 4500 € pôjde na všetky možné párty, 7800 € ťa za celý život budú stáť darčeky. Cena jedného je v priemere takmer 20 €.



Priemerná dovolenka s priateľom vyjde na 621 €, takých máme za život vraj v priemere šesť. Za celé detstvo podľa štatistík nadviažeme 3239 sociálnych kontaktov (či už ide o rodičov alebo predavačku v obchode). Za život navštívime 159 narodeninových párty, prežijeme 1975 nocí vonku a 1105 pracovných akcií. Spolu s ďalšími impulzmi a faktormi sa cena sociálne aktívneho života vyšplhá až na asi 166 000 €. Podľa vedúceho investícií v Barclays majú ľudia tendenciu míňať naozaj veľa peňazí, pokiaľ sú vonku s priateľmi. A pritom to vôbec nie je nutné. Vždy sa dá ísť do galérie so vstupom zadarmo alebo je možné stráviť príjemný večer v parku. Ale na čo by sme mali míňať peniaze, keď nie na krásne spomienky, však? A koľko peňazí dokážeš za jeden večer minúť ty?