Akým opaľovacím krémom sa chránia živočíchy pred spálením zo slnečného žiarenia?

Leto je v plnom prúde, teploty bezstarostne prekračujú hranicu 30-tich stupňov a kto má citlivý pigment, stačí mu niekoľko desiatok minút na slnku k nežiadanému začervenaniu pokožky. Inak povedané, dnešné podmienky si vyžadujú, aby sme sa chránili kvalitným opaľovacím krémom. A to sa netýka len nás. Zvieracia ríša bojuje proti popáleninám ako sa len dá, respektíve nedá. Ktorý živočích si môže dovoliť váľať sa celý deň na slnku a ktorý by sa mu mal radšej vyhnúť?

Delfín: Bohužiaľ, tento chudáčisko by sa mal vyhýbať intenzívnemu slnku v čo možno najväčšom rozsahu. Jeho svetlá pokožka je vysoko citlivá na žiarenie a jedinou záchranou preňho je fakt, že môže zadržať dych približne po dobu siedmich minút. Keďže sa však pohybujú blízko pobrežia, neraz sa stane, že ich vlna vyplaví na pobrežie, kde zostanú odkázaní na ľudskú pomoc. Podobný scenár nastal aj minulý rok, kedy sa jeden nešťastník takmer spálil na smrť. Jeho ročnú ozdravovaciu kúru môžete vidieť tu.

Veľryba: Ekológovia boli istú dobu presvedčení, že veľryby sú perfektné chránené pred UV žiarením. Neskôr začali pozorovať na ich pokožke útvary, ktoré, žiaľbohu, neboli zlúčiteľné s ničím iným než popáleninami. Tieto cicavce trávia na slnku blízko vodnej hladiny dlhé hodiny. Poškodenie kože tak v zásade závisí od tmavosti pigmentu a konkrétneho druhu veľryby. Vráskavec obrovský sa dokáže rovnako ako človek opáliť, čoho následkom je prirodzené stmavnutie pokožky. Vorvaň tuponosý naopak produkuje špeciálny proteín ochraňujúci jednotlivé bunky pred UV žiarením rovnako ako antioxodanty napádajú voľné radikály. Zaujímavosťou pozorovania v priebehu rokov je fakt, že týchto kožných "jaziev" je s ubúdajúcim ozónom čoraz viac.

Živočíchy so srsťou, perím, šupinami: Každé zviera s dostatočne hrubou a hustou prirodzenou ochrannou vrstvou by malo byť vo väčšine prípadov chránené pred akýmkoľvek negatívnym vplyvom. Vrstvy reprezentované šupinami či perím odvádzajú svoj prácu takmer na 100%. Takého krokodíla by s určitosťou skolilo podstatne skôr prehriatie organizmu než dajaké spálenie pokožky. V prípade srsti je to už mierne komplikovanejšie. Ak je príliš riedka a svetlá, je tu možnosť, že sa dané zviera, povedzme váš domáci štvornohý miláčik, spáli.

Hmyz: Téma popálenín sa týka všetkých organizmov nevynímajúc tých najmenších drobcov. Denný hmyz je dostatočne opatrený svojím exoskeletonom a melanínom (sfarbením kože). Nočné chrobáky, motýle a ďalšie potvorky túto ochranu zákonite mať nemusia, avšak tento problém sa ich prirodzene netýka, teda aspoň do momentu, kedy si nedopatrením obrátia biologické hodiny. Ich bledá a tenká pokožka sa totiž na slnku veľmi ľahko naruší. Pri takomto nečakanom stave zostávajú rýchlo paralyzované a umierajú skôr, ako by sa nejaké popáleniny stihli objaviť.

Žirafa: Tmavé pigmentové útvary rozmiestnené po celej vrchnej časti pokožky ich chránia proti slnku viac než dobre. Vedeli ste však, že počas dňa strávia niekoľko hodín jedením listov zo stromov s dlhočižným jazykom neustále vystaveným na slnku? Práve z tohto dôvodu sa odhaduje dôvod čierneho sfarbenia prvých pár centimetrov inak ružovkastého jazyku.

Svine: Či už hovoríme o domestikovaných alebo tých voľne žijúcich, každá jedna sviňa má v sebe zafixovaný ten istý návyk. Nájsť blato alebo kaluž a poriadne sa v nej vyváľať. Na jednej strane si tým zabezpečí prirodzené schladenie organizmu (neoplývajú potnými žľazami) a na druhej vytvorí po uschnutí doplnkovú ochrannú vrstvu pred slnkom. V extrémnych klimatických podmienkach krémujú farmári svoje prasatá bežným opaľovacím krémom.

Hrochy: Počas dňa sa hroch zvyčajne zdržiava vo vode a na lov vylieza až v noci. Keďže jeho telo nepokrýva srsť, musí sa chrániť tieňom. Predsa len však skrýva tromf v rukáve, respektíve v podkožnom tkanive. Jeho telo produkuje červenkastý olej, ktorý sa kedysi zvykol považovať za krv či pot. Opak je však pravdou a záhadná tekutina funguje ako zvláčňovať pokožky a v neposlednom rade opaľovací krém. Najmä v okolí očí, nosu a uší je ich koža príliš jemná a vyžaduje si špeciálnu opateru.





Slony: Rovnako ako svine si slony osvojili isté návyky, ktoré dodržiavajú počas celého života a k rovnakému prístupu vedú aj ich mláďatá už od útleho veku. Overenou metódou je tentokrát sypanie piesku. Poriadne sa zaboriť, zasypať si chrbát a na záver i hlavu je metóda predurčená k úspechu a zbaveniu sa nekonečne otravného hmyzu. Mimo iného tiež dospelé jedince vytvárajú tieň sloníčatám, a tak im dávajú životnú lekciu prežitia.

Aj relatívne "jednoduché" živočíchy sa dokážu dostatočne zabezpečiť pred priateľsky-nebezpečným slnkom, a tak nevymýšľaj a na letnú dovolenku si s určitosťou pribaľ opaľovací krém. Rakovina kože a popáleniny nie sú až také príťažlivé ako bronzové telo.