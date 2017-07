Ľudia pijúci kávu žijú dlhšie. Nové výskumy zistili aj najideálnejší počet vypitých šálok za deň

Piť tri šálky kávy denne ti môže dopomôcť k dlhšiemu životu, tvrdí štúdia s takmer pol miliónom subjektov z desiatich európskych krajín. Výsledky boli publikované v Annals of Internal Medicine a naznačujú, že niekoľko šálok denne môže byť skutočne prospešných. Vedci z International Agency for Research on Cancer and Imperial College London tvrdia, že medzi úmrtnosťou ľudí a pitím kávy môže existovať nejaké prepojenie.

Do ich štúdie vedci zapojili stotísíce ľudí s vekom nad 35 rokov a na samom začiatku sa spýtali, koľko kávy majú vo zvyku pravidelne konzumovať. Subjekty boli dlhšiu dobu sledované a výsledky sú jednoznačné. Ľudia, ktorí pili dve až štyri šálky kávy denne (platí aj pre kávu bez kofeínu), mali riziko úmrtia o 7 - 12 percent nižšie než ľudia, ktorí kávu vôbec nepijú. Štúdiu však nasledovala ďalšia, zameraná na ľudí inej než bielej rasy. Tam sa toto číslo pohybovalo až pri 18 percentách. To však vôbec nemusí byť spôsobené nápojom.

Skeptici majú voči tomuto výskumu hneď niekoľko námietok. Ľudia pijúci viacero káv denne môžu viesť iný a zdravší životný štýl. Keďže si môžu dovoliť toľko káv, je vhodné zobrať do úvahy, že aj viac zarábajú, čo má vo finále na zdravotný stav opäť veľký vplyv. Ľudia pijúci veľa kávy ju tiež môžu piť so známymi, čo ústi do väčšieho množstva socializácie, čo je takisto pozitívny faktor.

Niet pochýb, že ľudia pijúci veľa kávy umierajú neskôr, no otázka je, či je to skutočne kvôli nej. Autori štúdie sa však odvolávajú na niekoľko predchádzajúcich výskumov, ktoré tvrdia, že káva má pozitívny vplyv na črevá či srdcové choroby. Látky obsiahnuté v káve môžu tiež znižovať riziko nebezpečných zápalov, ktorých počet sa s pribúdajúcimi rokmi života zvyšuje.

Bohužiaľ, štúdia neprináša nové zistenia o tom, či káva má pozitívny vpylv na chorých ľudí. Jej autori totiž na úplnom začiatku vylúčili každý subjekt, ktorý mal v poslednej dobe mŕtvicu, infarkt či cukrovku. Pre verejnosť je stále obľúbenou témou na diskusie aj kofeín. Je skutočne tak škodlivý, ako mnohí tvrdia? Podľa renomovaného výskumu nie.