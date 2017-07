Pri pohľade na tento Mercedes z roku 1986 by ste jeho počet najazdených kilometrov neuhádli ani náhodou

O starších modeloch značky Mercedes-Benz sa odjakživa tradovalo, že sú to v istom slova zmysle nezničiteľné autá. V konečnom dôsledku o tom svedčil aj fakt, že sa modely (najmä) zo 80-90-rokov tešili obrovskej popularite medzi taxikárskymi službami, pre ktoré bol obrovský nájazd kilometrov a dlhoročná spoľahlivosť alfou a omegou. Azda najsvetlejším príkladom je model W124, ktorý je synonymom pre kvalitu a dlhotrvácnosť, no a práve jeden taký vám aj teraz ukážeme. Tentokrát sme však svedkami skutočne pozoruhodného výkonu, ktorý medzi klasickými produkčnými vozidlami veruže nenájde len tak ľahko seberovného.

Exemplár bol vyrobený v roku 1986, pričom po jeho 14-ročnom používaní sa na prístrojovke v roku 2000 objavilo číslo 999 999 kilometrov. Následne však jeho púť zďaleka neskončila, práve naopak. Samozrejme, bavíme sa o vozidle s analógovým budíkmi, takže je zrejmé, že prístrojová doska následne veľmi obmedzene zobrazovala reálny nájazd kilometrov, v priloženej galérii však nájdete presný výpis z priebehu tachometra od roku 1986 až do dnešného dňa (vrátane priebežného "nulovania"). Áno, Mercedes-Benz 250 TD totiž svoj majiteľ, respektíve vtedajšia servisná služba, používala ďalej, no a v roku 2015 dosiahol ďalšie okrúhle jubileum - 2 milióny kilometrov. To už je údaj, akým sa môže pýšiť skutočne minimum osobných vozidiel na svete, ktoré boli kedy vyrobené, pričom do dnešného dňa číslo napokon vzrástlo až na neuveriteľnú hodnotu 2 102 611 kilometrov! Azda ešte obdivuhodnejšie ako samotné číslo je však stav daného auta, nakoľko cez príslušné (aktuálne) fotografie by ste danému vozidla netipovali zďaleka ani len polovicu z reálneho nájazdu. Iste, vozidlo sa neraz ocitlo v servise, no doteraz ide do veľkej miery o originálne komponenty, vrátane laku, poťahu interiéru a aj samotného motora. Navyše, tento až nepochopiteľne zachovalý exemplár je v Holandsku na predaj za 2499 € a to dokonca s platnou STK-čkou až do budúceho roka. No schválne, povedali by ste tomuto autu, že má 31 rokov a 2,1-milióna km?

Zobraziť galériu 16