15-ročný Desmond si zarába vystátím radu miesto niekoho iného. Biznis mu vyniesol už 20 000 dolárov

Dnes pätnásťročný Desmond Roland mal len trinásť rokov, keď začal so zaujímavým biznisom. Všetko sa odvíja od dňa, kedy Desmond zazrel pre neho úplne nový stánok s barbecue. Keď však uvidel obrovský rad, uvedomil si, že zohnať tam jedlo vôbec nie je tak jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Stánkom bol totiž v USA legendárny podnik Franklin's, na ktorého jedlo sa často čaká aj niekoľko hodín. Ponúkaju rebierka, pulled pork či špecifický kapustový šalát, všetko podľa juhoamerických receptov. Franklin's ho však po čase vyhnali a Desmond sa musel presunúť do La Barbecue, kde je čakacia doba len asi dve hodiny. Podľa GQ ide o 16. najlepšiu reštauráciu v USA.

V čom však vlastne jeho biznis spočíva? V prvom podniku dostal zaujímavý nápad. Začal vyčkávať v radách miesto ľudí, ktorí mu za to zaplatili. Zvyčajne sa ceny za jedno státie pohybujú v desiatkách dolárov, všetko je však v rámci dohody a v rozhovore pre Independent priznal, že za jedno vystátie zarobil aj dve stovky. Všetko pritom komunikuje cez webovú stránku a e-maily. Celkovo si za niekoľko rokov zarobil takmer 20 000 dolárov. Tie už Desmond stihol investovať do nového auta a teraz si šetrí na vysokú školu.

Práca však nie je tak jednoduchá, ako sa môže na prvý pohľad zdať, upozornil Desmond. Raz stál na pražiacom slnku aj sedem hodín. Čakanie v rade však využíva užitočne a poväčšine nudný čas investuje do domácich úloh zo školy. Peniaze si však nenecháva len pre seba, značnú časť venuje na záchranu psov v chovných staniciach.