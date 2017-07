The Rock zrejme zabojuje o miesto amerického prezidenta. Oficiálne sa už zapojil do volebnej kampane

O tom, že sa Dwayne "The Rock" Johnson možno pokúsi zabojovať o miesto amerického prezidenta vo voľbách roku 2020 sa už niekoľko mesiacov špekuluje. Samotný The Rock to už niekoľkokrát naznačil, nedávno napríklad v The Tonight Show Jimmyho Fallona. Odvážne dokonca skonštatoval, že ak by sa voľby konali tú noc, súčasného amerického prezidenta by v nich určite porazil. V iných momentoch poznamenal, že by išlo o skvelú príležitosť pomôcť ľuďom a pre The Washington Post vyhlásil, že myšlienka pobiť sa o prezidentskú kanceláriu je veľmi zvodná.

A internetom milovaný herec a wrestler The Rock je dneškom zaradený do americkej prezidentskej kampane a všetko je schválené aj Volebnou komisiou (Electoral Commision). Okolo jeho prihlášky sa však vedú diskusie. Nevyplnil ju totiž on sám, no záhadný muž pochádzajúci zo Západnej Virgínie, o ktorom nie je jasné, ako sa s The Rockom poznajú. Jeho kampaň dostala názov Run The Rock 2020. Samotný Dwayne však ešte oficiálne vyhlásenie nepodal. Ľudia na sociálnych sieťach začali aj napriek tomu Johnsonovi okamžite vyjadrovať podporu, čomu niet divu. S jeho nekonečnou zásobou charizmy sa pokojne môže stať aj jedným z najmocnejších mužov planéty.

Top 3 contenders for 2020:



1) The Rock

2) Mark Zuckerberg

3) Milkshake Duck — Christopher Hayes (@chrislhayes) 10. júla 2017

Im voting @TheRock for president in 2020 — Prolly Downtown (@AAANTWON) 11. júla 2017

The Rock for President in 2020?! — SUNNI (@SunniAndTheCity) 11. júla 2017