V bratislavskom UBERi si už kúpiš aj kondómy či alkohol. Jeden z vodičov dostal inovatívny nápad, ktorý ti spríjemní jazdu

Služba UBER sa v našom hlavnom meste teší poriadnej obľube a očividne to už svojsky stihol využiť aj jeden z ich vodičov. Na sociálnej sieti Facebook sa totiž zjavila fotografia podomácky vyrobeného menu s rôznymi spôsobmi, ako si spríjemniť cestu. K dispozícii je plzenské, tvrdé, no i čistá voda. Prekvapujúcou a úsmevnou časťou sú však kondómy. V prípade, že však máš záujem o kombináciu produktov, autor menu si pre teba pripravil aj niekoľko výhodných ponúk pozostávajúcich z kombinácií. K dispozícii je navyše i občerstvenie v podobe zemiakových lupienkov, čo nás privádza k záveru, že bratislavský vodič dobre vie, ako využiť potenciál zákazníkom objednanej jazdy. Veľká škoda je len to, že neexistuje fotografia miesta, kde všetky tieto produkty prenáša, keďže môže ísť vždy len o veľmi vydarený vtip.

