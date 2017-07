 Refresher cestuje: 10 najkrajších miest Islandu, ktoré zvládneš obehnúť za 3 dni. Spoznaj tipy, ako si spríjemniť pobyt na kúzelnom ostrove

Je leto a prázdniny, takže ideálny čas na nejakú tú príjemnú dovolenku ďaleko od povinností. Nabrať energiu do ďalšieho fungovania sa dá prakticky kdekoľvek, no mnohí z pochopiteľných dôvodov preferujú teplejšie krajiny, pláže a oddych pri mori s pocitom, že okrem dýchania a jedenia nemusia nič. Alternatívnou sú však vďaka lowcost aerolinkám v dnešnej dobe aj mnohé nádherné európske krajiny, kde síce zrelaxuješ o niečo menej a pri výslednom súčte nákladov možno nepôjde o najlacnejšiu záležitosť, no zážitky sú na nezaplatenie a v konečnom dôsledku je fajn vidieť, ako funguje svet za hranicami našej krajiny.

Ako ste si už mali možnosť prečítať v nadpise, my sme sa rozhodli pre zatiaľ netradičnú destincáciu, kde vám určite nehrozí úpal a ani prehnané pitie lokálneho alkoholu v plážovom bare v rámci ultra all inclusive. Island je totiž krajina, ktorú chceš čo najviac prebádať a sedieť na jednom mieste ťa vlastne ani nebude baviť. Náš trip trval od 25.6. do 28.6. a letenky sme si samozrejme kupovali na poslednú chvíľu, takže približne v tomto duchu to celé prebiehalo. Z troch, respektíve skoro štyroch dní sa nám však podarilo dostať maximum a videli sme všetko, čo nám kapacity dovolili. Tip číslo jedna: Ihneď po zabookovaní leteniek odporúčame myslieť aj na to, že si budete potrebovať požičať auto.

Tu sa však dostávame k takému malému príbehu aj s ponaučením. My sme využili sadcars.com, kde síce chalani ponúkajú vozidlá za nízke ceny, no ak v tom cítiš háčik, tak máš pravdu. Približne v strede výletu sa nám podarilo cez noc vybiť baterku a jej nabitie po zavolaní servisáka nás vyšlo na presne 213 eur. Za 12 minút práce, aj s cestou. Takže sadcars neostali svojmu názvu nič dlžné a prosím, vyhýbajte sa im. Pravdepodobne oveľa vhodnejšou alternatívou bude napríklad budget.is, ktorý má podstatne lepšie recenzie. Poďme však k samotnej ceste. Tú sme plánovali až po prílete do hlavného mesta, no vďaka čerstvo zrušenému roamingu a skutočnosti, že na celom Isladne je minimálne 3G pripojenie na internet a v 50 % aj LTE, nám to starosti vôbec nerobilo. Myslieť musíš len na kvalitnejší zdroj nabíjania, keďže v aute to tak trochu trvá.

Ešte k tým základným odporúčaniam. Čo sa týka jedla, suverénne najjednoduchšie a najekonomickejšie je stravovať sa v supermarketoch. Najlacnejší je Bónus, čo pochopíte už pri pohľade na logo s prasiatkom. Len z polotovarov sa dá zopár dní prežiť, no v prípade ak si Čech alebo patríš medzi náročnejších, pokojne si môžeš v hlavnom meste kúpiť plynový varič a fungovať aj na teplom jedle. V hlavnom meste je aj Ikea, kde sme dolaďovali posledné nákupy ako deky či vankúše, ktoré sme si kvôli obmedzenej veľkosti batožiny nemohli zbaliť. A verte mi, určite ich počas noci v stane oceníte. A áno, nakoniec sme ich nechali niekde na letisku, tak si ich pokojne vezmite. Poďme ale k samotným miestam, ktoré určite musíš vidieť. Všetky fotky pochádzajú z objektívu Filipa Porebu.

1. Dyrhólaey

Pri našej ceste sme zastavili na viac než dvadsiatich ikonických miestach a najazdili sme približne 1500 kilometrov autom a ďalšich 50 kilometrov nachodili pešo. Pri drvivej väčšine týchto prírodných krás však platí, že parkovisko je tak blízko, ako to príroda dovoľuje a neraz sa stane, že k nezabudnuteľnému pohľadu stačí spraviť pár krokov. A presne tak je tomu aj v prípade tejto nádhery, ktorá je mimochodom obľúbenou destináciou dokumentaristov. Pod nami sa nachádzala nádherná čierna pláž, no žiaľ na miesto, ktoré vidíte na fotografii nižšie, je vstup zakázaný kvôli hroziacemu nebezpečenstvu, čo sa mimochodom na Islande vidí len ojedinele. Väčšinou vidíš upozornenia len v prípade, že ide o chránenú flóru, kadiaľ by si nemal chodiť.

2. Jökulsárlón Glacier Lagoon

Ak ste už pri prechádzaní internetom narazili na pojem globálne otepľovanie, tak práve toto je jedno z miest, kde môžete na vlastné oči vidieť jeho vplyv. Roztápajúce sa obrovské ľadovce s ním veľmi úzko súvisia a až pri pohľade na túto časť zeme si povieš, že niečo asi nie je dobre. Ak som vyššie spomínal, že zákazy sú ojedinelé, tak v tomto prípade to platí stopercentne. Klzké skaly a veľká výška si však svoje obete už vyžiadali a hneď pri parkovisku sa nachádza spomienková tabuľa pre dvoch turistov. Ďalšia rada teda znie, aby ste určite veľmi vhodne vyberali obuv a v konečnom dôsledku aj oblečenie. Občas sa jednoducho dostanete do náročnejšieho terénu a rátať treba aj s extrémnymi zmenami počasia. Za hodinu môže pokojne trikrát zapršať a pomedzi to svietiť slnko.

3. Svartifoss

Islandské vodopády sú samostatná kapitola. Pri prvom si povieš, že si nič krajšie v živote nevidel, no aj každý ďalší dokáže svojou veľkosťou, tvarom a umiestnením prekvapiť. Tento patrí suverénne k jednym z najkrajších, no žiaľ, fotografiu zblízka sa nám kvôli nepriazni počasia v kombinácii s náročným terénom spraviť nepodarilo. Mimochodom, práve tadeto vedie najkomplikovanejšia a najdlhšia cesta, ktorú je treba absolvovať peši a do pomerne ostrého kopca, no výhľad na panenskú prírodu za to bezpochýb stojí. A možno vás prekvapí aj nadštandardne upravená cesta, akú by ste kdekoľvek v slovenských horách hľadali len veľmi ťažko.





4. Kirkjufell

Jedno z najikonickejších miest ľadového ostrova, ktoré určite musíš vidieť naživo, a to aj napriek tomu, že jeho poloha ti tak trochu skomplikuje plánovanie cesty. Nachádza sa totiž na opačnej strane ako zvyšok miest vo výbere. No už len kvôli tomu, čo máš možnosť vidieť okolo seba cestou, by sa Islandom oplatilo premávať aj bez mapy, navigácie a akéhokoľvek cieľa. K tejto hore sa dá dostať len tunelom, ktorý je spoplatnený na približne 10 eur za jeden prejazd. To by však nemalo nikoho pri podobnej expedícii odradiť. Na každom z týchto desiatich miest nájdeš pochopiteľne aj iných zvedavých turistov. Väčšinou dve, maximálne tri autá spravidla ochotných ľudí, ktorí sa bez problémov prispôsobia a počkajú, keď si chceš spraviť fotku s dlhšou uzávierkou.

5. Skógafoss

Snáď najznámejší vodopád, keďže je zároveň kempoviskom, kde zvyknú ľudia stanovať. Neďaleko je reštaurácia a sociálne zariadenie, takže vlastne ideálne miesto. Aj keď samozrejme platí, že na Islande si môžeš rozložiť stan prakticky kdekoľvek. Pre nás to bol zároveň taký záchytný bod, kam sme sa vrátili na dve noci. Pri tej prvej bolo vedľa nás len pár ďalších odvážlivcov, no pri tej druhej doslova stovky ľudí. Práve tu sa nám stal incident s vybitou batériou a do niekoľkým minút pri nás bolo množstvo ľudí pripravených pomôcť. Žiaľ, islandskí prenajímatelia áut veľmi dobre vedia, prečo do nich nedávajú štartovacie káble. Sám technik nám ako prvé povedal, že autá za 200 eur štartuje aj viackrát denne. Dreamjob?

6. Sólheimasandur

Toto si pravdepodobne videl už na mnohých fotkách spojených s Islandom. Havarované lietadlo jednoducho nemôžeš pri návšteve Islandu vynechať a čakajú ťa pri ňom len dva menšie problémy. Prvým je, že sa nachádza viac ako štyri kilometre od najbližšej cestnej komunikácie, takže budeš musieť absolvovať zdravotnú prechádzku. Po príchode ešte zistíš, že všade navôkol sú ľudia a ty si vlastne ani nevieš pohľad naozaj užiť. Na tomto mieste sme boli približne od 2:00 do 3:00 ráno a vystriedalo sa pri nás približne 20 rôznych ľudí. Medzi nimi však aj jedna profesionálna fotografka z Bostonu, ktorá sa s nami dala do reči pri tom, ako sme ju vyháňali zo záberu a prezradila nám, že práve letné mesiace, obzvlášť jún a júl sú pre návštevu Islandu ideálne. Predsa len, slnko v tomto období má na svedomí 24 hodín denného svetla, a tak toho stihnete podstatne viac. Aj keď, samozrejme, na úkor polárnej žiary.

7. Skaftárhreppur

Ten čudný názov v tomto prípade nie je samotné miesto, ale oblasť, ktorú určite nemôžete vynechať. A to nielen kvôli vodopádom, ale aj dychvyrážajúcemu výhľadu z vrcholu obrovského údolia. Opäť jedno z tých miest, kam idete už len z povinnosti, no v konečnom dôsledku vás dokáže svojou krásou prekvapiť. Tu, mimochodom, s určitosťou stretnete aj nejakú tú živú zver, ktorej je inak na Islande minimálne v tých turistami navštevovaných oblastiach pomenej. Inak, celú náročnú cestu sme zvládli aj vďaka dopingu v podobe Jägermeistera a keď už prestával byť ľadovo namrazený, vždy veľmi ochodne poslúžili práve podobné vodné toky. Aby som nezabudol, ak aj vy máte tendenciu obohatiť si podobnú cestu malým drinkom, fľaše si určite kúpte v duty free obchode pred odletom.

8. Gullfoss

Že je práve toto jedným z najkrajsích miest ľadového ostrova vám bude jasné už pri príjazde na parkovisko. Práve tu sme totiž stretli suverénne najviac turistov a vlastne sa ani niet čomu diviť. Ak ste zároveň pozorne čítali úvod a zbalili si nepremokavé veci a bezpečnú obuv, môžete sa cez úzku uličku dostať priamo k padajúcej vode. Stopercentná vlhkosť a odrážajúce sa kvapky však spôsobia, že po aj po dvoch minútach sa odtiaľ vrátite kompletne mokrí. Určite to však stojí za návštevu. Ako sme už spomínali vyššie, aj tu platí, že autom sa dokážete dostať až priamo k vodopádu, takže stačí naozaj len zopár krokov.

9. Reykjavík

Asi by bol hriech vynechať návštevu hlavného mesta, a preto sme si naň vyhradili poslednú noc, keďže sme sa chceli vyhnúť turistom a vlastne aj domácim. Na naše prekvapenie to aj o tretej ráno v Reykjavíku žilo viac ako na Dlouhej v Prahe a stretli sme aj zopár podgurážených skupiniek ľudí, ktorí pravdepodobne neboli tak úplne Islanďania. V každom prípade je toto mesto príjemnou kombináciou moderných aj klasických achitektonických skvostov, ktoré určite nemôžete pri návšteve Islandu vynechať. Určite ochutnajte aj ich typické hotdogy, ktoré sa od tých našich odlišujú nielen 5 až 10 násobnou cenou, ale aj chuťou. Podľa viacerých zahraničných webov sú dokonca najlepšie na svete, no myslím, že príjemným kompromisom bude, keď prehlásime, že sú jednoducho iné.

10. Seljalandsfoss

Jasné, o vodopádoch sme toho už písali veľa a snáď vyčerpali všetky "naj". Táto viac než 60 metrov vysoká nádhera je však niečím špeciálna. Ide totiž o jeden z mála vodopádov takýchto rozmerov, ktorý umožňuje aj prechod priamo popod najsilnejší prúd. Opäť sa musíte pripraviť na premočené veci, no za ten pocit to zaručene stojí. Spadnúť do ľadovej vody by ste asi nechceli a aj opatrnosť je v tomto prípade veľmi dôležitá. Neďaleko si našťastie môžete dať teplý čaj.

BONUS: Čo všetko môžeš vidieť cestou autom

Ako som už načrtol niekde vyššie, svoj výlet na Islande by som si dokázal predstaviť aj bez akejkoľvek navigácie či mapy. Samozrejme, niektoré miesta sú zašité o niečo viac, no vďaka minimálnemu počtu komunikácií sa určite nedokážete stratiť. A v konečnom dôsledku sa nám osvečilo, že práve tie náhodne spozorované miesta a neplánované zastávky boli skutočnou definíciou Islandu.

S výberom fotiek by som sa chcel zároveň s vami rozlúčiť. Pevne verím, že bol pre mnohých z vás článok inšpiráciou a motiváciou cestovať, užívať si a zbierať zážitky. Tie sú v konečnom dôsledku tým jediným, čo nám nik nemôže zobrať. Ak by ste mali ešte iné konkrétne otázky týkajúce sa Islandu, pokojne mi napíšte na mail vik@refresher.sk alebo prípadne do komentárov, kde sa budú môcť zapojiť aj ostatní.. Na záver by som chcel pozdraviť mojich dvoch spolucestovateľov - Paliho a fotografa Filipa, ktorému sa podarilo stratiť a následne zaspať na letisku, vďaka čomu nestihol lietadlo domov.



A aby som nezabudol, na drvivej väčšine týchto krásnych miest sme v rámci možností nechali aj našu nálepku. Ak aspoň jednu nájdete, určite nám pošlite fotku, prípadne označte @refreshersk na instagrame.