V Bratislave vyrástla unikátna pumpa za 1,7 milióna eur. Zaplatiť môžeš priamo na stojane a k dispozícii je aj sprcha pre psíkov a zasadačka

Slovensko toho musí za zahraničnými kolegami dobiehať ešte veľmi veľa, no to si človek uvedomí až vtedy, keď aspoň na chvíľu opustí domovinu a má možnosť sledovať, že aj tie najväčšie banality ako čerpacia stanica môžu vyzerať dobre a ponúkať kvalitné služby. A v konečnom dôsledku pravdepodobne platí, že za takých podmienok sú potom zákazníci ochotní minúť viac penazí. Hranice tentokrát posúva, resp. dorovnáva so zahraničím spoločnosť Slovnaft, ktorá teraz otvára unikátnu servisnú a čerpaciu stanicu na Prístavnej ulici so širokou škálou možností. Za klasické tankovanie môžu odteraz zákazníci zaplatiť kartou priamo na stojane, takže ušetria čas sebe aj všetkým, ktorí boli zvyknutí čakať v radoch, kým si človek odbehne dovnútra a vystojí rad.

K dispozícii je aj sprcha pre psíkov a tiež reštaurácia, kde si môžete dať napríklad čerstvé ovocie v akejkoľvek forme. Aby toho nebolo málo, na tejto pumpe môžete zorganizovať aj biznis stretnutie, keďže je vybavená konferenčnou miestnosťou pre desať osôb. Generálny riaditeľ pre hnonline.sk prezradil, že ide o reálny krok v oblasti maloobchodu, ktorý je v súlade so stratégiou do roku 2030. Celková investícia sa zastavilia na čísle 1,7 milióna eur a z istej časti môžeme hovoriť aj o ekologických prvkoch, keďže stanica má vykurovanie tepelným čerpadlom. Ostáva nám už len dúfať, že sa podobných dizajnových projektov dočkáme v dohľadnej budúcnosti oveľa viac.

Čerpaciu stanicu netradičného vzhľadu navrhla etablovaná architektonická kancelária ALEXY & ALEXY, ktorá vyhrala súťaž ešte v roku 2013 a na konte má množstvo stavieb v hlavnom meste.