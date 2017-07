Ktoré krajiny navštevuje suverénne najmenšie množstvo ľudí? Zopár ich nájdeš aj v Európe, ale dominujú Karibik, Ázia či Afrika

Každá krajina sa snaží lákať turistov na svoje najväčšie atrakcie. Niekde dominuje príroda a prírodné pamiatky, inde sú zase najväčšími lákadlami stavby a chrámy, ale v niektorých štátoch sveta jednoducho akoby turistov ani nechceli. Často môžeš na internete naraziť na rebríčky najnavštevovanejších krajín a miest sveta, lenže o drvivej väčšine z nich si už počul, alebo si ich už dokonca navštívil. Na druhom konci rebríčka sa však nachádzajú krajiny, kde by si toho mohol aj hromadu vidieť, avšak nie je to také jednoduché. Problémami môžu byť nestabilná politická situácia, vysoká kriminalita aj nedostupnosť krajiny, ale o pár desiatok rokov sa rebríček možno úplne zmení.

San Maríno (60-tisíc návštevníkov)

Pri návšteve Talianska by si nemal obísť ani San Maríno, jeden z maličkých štátikov v Európe, ktorý síce nenavštevujú státisíce turistov, ale aj tak má svoje čaro. Historické centrum z 13. storočia a pamiatky rozmiestnené v jeho okolí patria medzi svetové dedičstvo organizácia UNESCO, a tak si milovníci histórie určite prídu na svoje.

Lichtenštajnsko (69-tisíc návštevníkov)

Medzi Rakúskom a Švajčiarskom sa skrýva prírodný raj s názvom Lichtenštajnsko. Aj keď nepatrí medzi najlákavejšie európske miesta pre turistov, človek si tam môže zabicyklovať či zalyžovať a za návštevu určite stojí aj hrad Vaduz, ktorého história siaha až do 12. storočia.

Moldavsko (121-tisíc návštevníkov)

Neveľká krajina bola kedysi súčasťou Sovietskeho zväzu a dnes si našla svoje miesto medzi Rumunskom a Ukrajinou. Moldavsko sa môže popýšiť hradmi, rímskymi stavbami aj fenomenálnym vínom.

Bangladéš (125-tisíc návštevníkov)

Pri pohľade na počet obyvateľov ázijského Bangladéša by si človek povedal, že tam bude cestovný ruch rozvinutý a bude mať čím zaujať široké spektrum ľudí, ale opak je pravdou. Ani viac ako 160 miliónov obyvateľov nedokáže zastaviť chudobu, zlé sociálne podmienky a najmä prírodné javy ako záplavy, ktoré Bangladéš ohrozujú. Turisti tam chodia najmä kvôli návštevám budhistických chrámov či čajovým plantážam, ale turizmus sa tam ešte vo veľkom nerozvinul.

Východný Timor (66-tisíc návštevníkov)

Najmenej navštevovanou krajinou v celej Ázii je Východný Timor. Rozľahlé lesy na jednej strane a krásne koralové útesy na tej druhej nie sú jediným turistickým ťahákom pre návštevníkov. Zaujímavé sú aj pamiatky z čias portugalskej koloniálnej éry či jaskyne Ile Kere Kere, avšak v tejto krajine je veľkým problémom kriminalita, takže mnohé krajiny odporúčajú vyhnúť sa jej z obáv o bezpečnosť.

Bhután (155-tisíc návštevníkov)

Bhután patri medzi ázijské klenoty a veľké časti jeho prírody vyzerajú, akoby sa ich ľudská ruka dlhé stáročia ani nedotkla. V horách nájdeš priezračne čisté rieky, obrovské pohoria a políčka, ktoré stále miestni obyvatelia obrábajú ručným pluhom, avšak dostať sa do Bhutánu nie je jednoduché. Jeho letisko umiestnené v náročnom teréne a nerozvinutosť infraštruktúry robia z Bhutánu komplikované miesto na turizmus.

Kiribati (4-tisíc návštevníkov)

Návšteva krajiny s názvom Kiribati nie je pre každého. Veľkým problémom je jej dostupnosť, pretože žiadny priamy let z Európy tam samozrejme nemôžeš očakávať, ale ak by si sa tam už dostal, potom by si sa mohol pokochať celkovo až 33 koralovými ostrovmi, pri ktorých sa bojovalo aj za druhej svetovej vojny a zároveň ponúkajú neuveriteľné podmienky na šnorchlovanie či rybárčenie.

Tuvalu (2-tisíc návštevníkov)

Aj keď Tuvalu patrí do britského Commonwealthu a hlavou štátu je kráľovná Alžbeta II., krajina patrí medzi najmenej rozvinuté miesta na svete. Ťažko by si tam hľadal vlastnú armádu či špeciálne politické strany, a tak Tuvalu navštevujú väčšinou len majetnejší turisti s túžbou po exotike. Tuvalu je najmenej navštevovanou krajinou na celom svete, ale aj tak ponúka krásy, ktoré by sa oplatilo vidieť.

Montserrat (9-tisíc návštevníkov)

Najmenej navštevovaným ostrovom v Karibiku je Montserrat. Veľkým lákadlom ostrova je stále aktívna sopka Soufriere Hills Volcano, ktorá v 90. rokoch dokonca vybuchla a ak by si Montserrat chcel navštíviť, potom si so sebou určite zober šnorchel a nástroje na potápanie, ktoré je tam dokonalé. Zaujímavosťou je, že miestni obyvatelia veľkolepo oslavujú Deň svätého Patrika, čím si pripomínajú svoje írske dedičstvo.

Anguilla (79-tisíc návštevníkov)

Anguilla je zámorským územím Spojeného kráľovstva, ale nenašiel by si odtiaľ priamy let. Napriek tomu si udržiava celkom solídny počet návštevníkov, pričom najmä v zime ju obľubujú viaceré americké celebrity, ktoré sa chcú zohriať a stále mať relatívne súkromie a pokoj od novinárov a fotografov. Jej návšteva preto stojí za to, pretože je považovaná za jeden z najidylickejších karibských ostrovov.

Svätý Tomáš a Princov ostrov (8-tisíc návštevníkov)

Šnorchlovanie, potápanie, rybárčenie, pozorovanie veľrýb aj delfínov. Na všetky vymenované aktivity je krajina s názvom Svätý Tomáš a Princov ostrov ako stvorená, ale cestovný ruch na jej území prakticky neexistuje. Krajina sa skladá z dvoch ostrovov vzdialených 225 kilometrov od Gabonu a je najmenej navštevovanou africkou krajinou vôbec.

Komory (24-tisíc návštevníkov)

Skupina ostrovov s názvom Komory sa nachádza neďaleko Madagaskaru a aj keď o nej väčšina ľudí ani len netuší, Komory ukrývajú obrovské prírodné bohatstvo. Našiel by si na nich majestátne sopečné pohoria, nekonečné koraly pri pobreží a dokonca aj lesy, v ktorých voľne žijú lemury, čo by mohlo byť skvelým lákadlom pre turistov. Napriek tomu sa cestovný ruch v tejto africkej krajine nijak nevyvíja, čo je veľká škoda.

Džibutsko (51-tisíc návštevníkov)

Veľkolepé oslavy 40. výročia od získanie nezávislosti sa v posledných dňoch odohrávali v uliciach africkej krajiny Džibutsko, ktorej kultúra je od tej našej o dosť rozdielna, ale o to zaujímavejšia. Miestni obyvatelia milujú čaj, žije tam viac žien ako mužov a na zahodenie nie je ani príroda, avšak bezpečnostné riziká stále mnohých turistov od návštevy odhovárajú. A mimochodom, turistický slogan Džibutska znie Djibeauty.