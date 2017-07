Ronaldinho to stále vie. Proti legendám Manchestru United neustále bavil divákov a získal aj ocenenie hráča zápasu

Ronaldinho je ten typ futbalistu, ktorý asi ani nemá neprajníkov. Veď ktorý futbalista Barcelony sa môže pochváliť tým, že mu zatlieska v stoji obrovská časť fanúšikov na štadióne Realu Madrid? Dinho bol asi najlepší kúzelník s loptou, akého sme všetci videli a budúce futbalové hviezdy budú mať čo robiť, aby ho prekonali v tejto činnosti. Veľká škoda je však to, že na vrchole sa udržal pomerne krátko a nemohol nás tak baviť ešte niekoľko ďalších sezón.

Baviť nás tak môže ale aspoň počas rôznych charitatívnych či priateľských zápasoch, keďže Ronaldinho to stále má v sebe a potvrdil to aj vo včerajšom zápase, kedy sa proti sebe postavili legendy Barcelony a legendy Manchestru United. Hostia síce na Camp Nou vyhrali 1:3 po góloch Blomqvista, českého futbalistu Karela Poborského a Dwighta Yorka, no najväčšia pozornosť sa upriamovala práve na brazílskeho čarodejníka s loptou. Niet sa preto čo čudovať, že ho vyhlásili za muža zápasu a nasledujúce dve videá vám ukážu, prečo je tomu tak.