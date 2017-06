Zákazníčka omylom rozbila drahý náramok. Keď sa dozvedela jeho cenu, okamžite odpadla

Stačí sekunda nepozornosti a vaše konto bude chudobnejšie o niekoľko tisícok eur. Hlavne pri skúšaní drahých doplnkov či šperkov by si mal človek dávať zvlášť pozor, keďže prípadné poškodenie či až rozbitie vám môže narobiť problémy. Svoje o tom vie turistka, ktorá navštívila v meste Ruili na juhozápade Číny klenotníctvo a jeden konkrétny náramok jej padol do oka. Okamžite sa ho rozhodla vyskúšať, no omylom sa jej vyšmykol a rozbila ho.

Po krátkom šoku prichádza však šok ešte väčší, a to v momente, kedy sa od predavača dozvedá cenu tohto vzácneho náramku. Tá sa vyšplhala až na výšku 300 000 jüanov, čo je necelých 39 000 eur, a to rozhodne nie je málo. Za takú cenu by ste si kúpili napríklad nejeden poriadny automobil či vydali sa na niekoľko exotických dovoleniek. Po zistení ceny zákazníčka okamžite odpadla a museli ju položiť na zem, kde sa o ňu postarala rodina.

Podľa svedkov rodina ponúkla predajcovi 70 000 jüanov, no to sa mu zdalo málo. Napokon expert zhodnotil náramok na cenu 180 000 jüanov a predajca ju už akceptoval.