Luisa sa uchádza o pozíciu medzi slovenskými raperkami. Vypočuj si jej najnovšiu skladbu Serotonín aj s vizuálom

Z času na čas je Refresher útočiskom pre nie úplne známych interpretov, v ktorých je však vidieť akýsi potenciál aj do budúcnosti. Za posledných pár dlhých mesiacov sa však nenašiel nik, kto by nás svojou tvorbou oslovil tak ako Luisa. Mladá bratislavčanka má už pár vlastných skladieb na konte a hudbe sa v tom pravom zmysle slova venuje dlhodobo, a tak môžeme teraz oceniť nielen jej samotnú tvorbu, ale aj vytrvalosť. Svoje skladby zverejňovala prevažne na vlastnom soundcloude, čo je pre bežného poslucháča predsalen o niečo menej preferovaný kanál, no s poslednými vecami sa presúva na youtube a všetko nasvedčuje tomu, že o nej ešte budeme počuť.

Jej najnovšia skladba dostáva názov Serotonín a už po prvých tónoch vám bude jasné, že sa vec bude niesť v podstatne inom duchu ako pri zvyšku ženských speváčok a raperiek na Slovensku. Čo je samozrejme len dobré. Narozdiel od predošlých záležitosti sme sa tentokrát dočkali aj síce jednoduchého, ale aj napriek tomu efektného vizuálu a my už vlastne ani nemáme čo dodať. Tu je výsledok.