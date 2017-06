Injustice 2 je pravdepodobne najlepšia bojová hra súčasnosti so skvelým príbehom zo stajne DC (Recenzia)

Kedysi som si veľmi fičal na Tekkene. Nakoniec, na PlayStation 1 a 2 lepšej bojovky asi nebolo. Násldne ma to ale prestalo baviť, a hoci som tomuto žánru ešte dal šancu skrz posledný Mortal Kombat, bol som presvedčený, že si viac bojovku nezahrám. Prišlo však Injustice 2 a keďže tie DCEU filmy zatiaľ nespĺňajú všetky požiadavky, rozhodol som sa ísť do toho najmä kvôli príbehu.



A vyplatilo sa. Hoci ma jednotlivé súboje bavili, viac som sa tešil na cinematic scény a dialógy medzi postavami. Batman, Superman a Supergirl v hlavných úlohách proti Brainacovi, ktorý zotročuje a ničí všetky planéty, ktoré mu majú čo dať. Namieri si to aj na Zem a pozemšťanov čaká peklo. Samozrejme, superhrdinovia tomu zabránia, no oveľa zaujímavejšie je to, ako sa medzi nimi vyvrbia vzťahy. Je síce dôležité zahrať si Injustice 1, respektíve si aspoň pustiť cinematic movie (ako som to urobil ja), čo vám pomôže lepšie orientovať sa v deji. Síce nie je bohatý na prekvapivé zvraty alebo nezabudnuteľné momenty, ale pár scén bolo skutočne pekných a vzťahy medzi hrdinami pôsobili uveriteľne. Ak hľadáte skvelý Justice League film, dajte šancu animákom, respektíve Injustice hrám. Síce sa až príliš venujú vedľajším postavám a občas sa dočkáte nudných pasáží, hra vám ich však rýchlo vynahradí a poteší odlišným spracovaním a vyobrazením hrdinov.

Rovnako kvalitné je to počas samotných súbojov. Tie ponúkajú množstvo originálnych aspektov od špeciálnych útokov, cez drobné kombá či možnosť doplniť si zdravie cez clashe. Fanúšikovia žánru budú maximálne spokojní, pretože hrateľnosť je mimoriadne zábavná a stereotyp sa počas singleplayeru nedostavil. Neviem si však predstaviť, že by som Injustice 2 hrával ako Battlefield. Čiastočne za to môže aj matchmaking. Ten vás často spáruje s príliš náročným súperom, pričom častokrát nehľadí na skill, ale na odohraný čas. Ako veľmi sa do toho zažierete je však len vec vkusu. Ja som nikdy nebol ochotný učiť sa naspamäť kombá a rôzne útoky u viacerých postáv. Nikdy sa nedostavil pocit zadosťučinenia ani radosť z vydareného komba. Je to však nesmierne subjektívne, takže je skutočne na vás, či bojovky obľubujete alebo nie.



Pochváliť môžeme aj soundtrack, skvelé animácie a úžasný dabing (napríklad taká Harley Quinn bola úžasná). Hra okrem singleplayeru a klasického multiplayeru ponúka aj Multiverse, kde taktiež strávite pár pekných a zábavných hodín. Odmenení budete lepšou výzbrojou a gadgetmi. Častokrát ide iba o kozmetické úpravy, v niektorých prípadoch s vám však navýšia štatistiky a vy tak máte silnejšie údery či spoľahlivejšie bloky.

Injustice 2 ponúka množstvo hodín zábavy aj v prípade, že nie ste zástancom tohto žánru. Môže za to singleplayer so scenárom a dialógmi, ktoré vás ako fanúšika DC sveta potešia viac ako niektoré filmy. Lepší vizuál titul ponúknuť už asi ani nemohol a technická stránka je taktiež vo vrcholovej forme. Žiadne pády FPS, bez bugov, s prehľadným menu a konečne zmyselným tutorialom, ktorý nováčikov pripraví na to, čo ich čaká. Ak sa radi v hre bijete a má chuť aj na lepší príbeh, Injustice 2 je pre vás jasnou voľbou. 8/10



PS: Hodnotenie ešte zrážajú miktotransakcie a DLC, ktoré do hry pridajú množstvo hrateľných postáv až po čase a pôsobia dojmom vyrezaného finálneho obsahu.

