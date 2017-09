Štvrtok v Bratislavskom Footshope prináša workshop o custom oblečení a limitovanú edíciu ponožiek Stance

Či už nosíš elegantné topánky alebo si striktný sneakehead, jedným z mnohých spôsobov, ako oživiť jednoduchý outfit je aj voľba bláznivých ponožiek. To vo Footshope dobre vedia a preto v ich ponuke nájdeš dlhú dobu aj ponožky od jednej z aktuálne najpopulárnejších značiek, Stance. Na tento štvrtok, 22. júna, si okrem ďalšieho releasu novej kolekcie, ktorá aktuálne oživuje históriu animovaných postavičiek od Disney, pripravili aj sprievodný program a do Bratislavskej predajne na Čulenovej 9 tak zavíta domáca umelkyňa Andrea Zaba Klvackova. Tá sa totiž venuje maľbe na skate dosky, topánky alebo iné kusy oblečenia a vo štvrtok počas svojho workshopu odhalí zopár zo svojich tipov a trikov pri výrobe custom oblečenia. Zapojiť sa však môžeš aj ty, keďže každý zo zúčastnených bude mať možnosť vytvoriť si vlastný pár ponožiek a chýbať nebude ani sladké občerstvenie v podobe WAFF ultimate sweetness, sirupov Herbert alebo old school cukrovej vaty. O hudbu sa postará Adam Kvasnica, hudobný dramaturg Rádia Piešťany, ktorý zahrá zo svojej rozsiahlej vinyl zbierky trochu iný žáner ako obvykle. Špecializuje sa na Groove/Funk/Jazz/World Music.

