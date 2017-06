Hraj celý deň hry od Rockstar Games a ešte za to dostaneš aj zaplatené. Herné štúdio hľadá skúsených hráčov, ktorí mu pomôžu s testovaním 

Pracovať pre herné štúdio a byť neustále v centre diania pri vývoji tvojich obľúbených hier, to by síce mohlo znieť ako utópia, lenže štúdio Rockstar North by ti tvoje sny mohlo splniť. Vývojári stojaci za hrami ako Grand Theft Auto či Red Dead Redemption momentálne hľadajú nové tváre do svojho tímu a ak si myslíš, že sa v počítačových hrách dostatočne vyznáš, potom by si mal o lákávu pozíciu zabojovať. Rockstar Games hľadajú hráčov, ktorí by boli schopní testovať hry na plný úväzok na dobu určitú do svojich kancelárií v britských mestách Edinburgh a Lincoln, ale dostať sa do tímu zrejme nebude také jednoduché.

Okrem skvelých verbálnych zručností budeš musieť vedieť aj perfektne písať a najmä si všímať aj tie najmenšie detaily. Tvojou úlohou potom bude testovať hry na rôznych platformách a vyhodnocovanie rôznych hlásení o chybách, ktoré potom budeš musieť spracovať do prehľadných správ, aby vývojári mohli nájdené chyby opraviť a navrhnuté zmeny špecificky do hier zapracovať. Ak si už dosiahol vek 18 rokov a si dostatočne odvážny, potom klikaj na samotnú ponuku a priprav sa na výberový proces pozostávajúci z dvoch častí, pričom prvou z nich je video pohovor a druhá interview priamo v štúdiu.