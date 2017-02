Kali a Majself sa pýtajú, ako pristupovať k hejterom. Počúvaj ich spoločnú spoluprácu, ktorá hneď dostáva aj vizuál

V tomto roku sa bez pochýb dočkáme desiatok nových československých rapových albumov, medzi ktorými samozrejme nebudú chýbať ani tie od Kaliho a tiež Majselfa. Obom sa podarilo vydať projekt aj v roku 2016, no očividne ešte stále majú pocit, že je čo povedať. U oboch ešte zatiaľ nemáme žiadne konkrétne informácie, no namiesto toho dnes posielajú ďalšiu spoluprácu, ktorá by sa mohla objaviť práve na albume od Kaliho. Novinka dostáva názov Čo s nimi a chalani sa v nej pýtajú, ako pristupovať k hejterom, čo je v súčasnosti veľmi aktuálna otázka a odpoveď na ňu by zaujímala aj nás. O hudobnú produkciu sa postaral šikovný Infinit a ako už býva v podobných prípadoch zvykom, máme tu hneď aj jednoduchší reprezent vizuál z dielne Tomáša Jurčoviča.

