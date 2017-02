10 songov: Čo práve počúva NobodyListen

Každému, kto si tento náš formát mapovania obľúbených skladieb členov československej scény zamiloval, by sme sa hneď v úvode chceli ospravedlniť za jeho zanedbávanie a zároveň sľúbiť, že sa z neho v roku 2017 stane pravidelná záležitosť. Chystáme pre vás hneď viacero atraktívnych mien, pričom zľahka nezačneme ani dnes, práve naopak. Sme totiž veľmi radi, že ponuku prijal talentovaný NobodyListen, ktorý je dlhodobo najlepším DJom v našich dvoch malých krajinách a nezaostáva ani v hudobných produkciách.

V pražských kluboch hrával od svojich 14 rokov a do dnešného dňa zaznamenal veľké množstvo úspechov a míľnikov. Je súčasťou mnohých zaujímavých projektov, na konte má už aj vlastné hudobné počiny s Václavom Roučkom a v neposlednom rade spolupráce so zásadnými menami rapovej scény. Ale toto všetko ty už samozrejme veľmi dobre vieš. Poďme sa teda pozrieť na desiatku skladieb, ktoré aktuálne Nobody rotuje v playlistoch najčastejšie, pričom už tradične nebude chýbať aj zopár slov k jednotlivým veciam ako malé odôvodnenie.

Sonder - Too Fast

Brent Faiyaz, Atu, Dpat a jejich společnej projekt Sonder. Tohle je track, kterej posloucham každej den už asi 3 měsíce. Pár dní zpátky jim vyšlo debut EP Into, který rozhodně doporučuju. Skvělý produkce a dokonalej vocal od Brenta.

Syd - All About Me

Syd The Kyd - The Internet, ODD FUTURE a ségra Taca. Neuvěřitelně talentovaná zpěvačka /raperka/ multiinstrumentalistka. Tohle je první singl z její debutovýho LP Fin, který vychází na začátku Února 2017! Nemůžu se dočkat, očekávám fusion rapu/RnB/Soulu a Jazzu. Thats what i like!

SOHN - Conrad

Skvělej producent/zpěvák. Narodil se v UK, ale skoro celej život působí ve Vídni. Sleduju ho už někdy od roku 2013, kdy začel vydávat první singly “Lessons”, “Bloodflows” a další. Conrad je track ze jeho nejnovějšího alba Rennen, který vyšlo na labelu 4AD. Dělal taky skvělý produkce pro BANKS, Kwabse nebo Aquilo. Řekl bych že právě on může za sound jakej má Banks.

Derek Wise - Get It Myself

Wise sleduju od jeho prvního EP, který vydal v roce 2015. Narazil jsem na něj díky Weekndovi, protože Derek je taky z Toronta a tak nějak taky patří pod Abelovu crew XO. Příjde mi ale že to neni úplně officiální. Pár dní zpátky vydal skvělý album Inglourius, ale tohle je pouze singl kterej na tom albu nenajdete. Tenhle sound mě prostě neomrzí.

Sampha - (No One Knows Me) Like Piano

Genius Sampha. Kdo trochu sleduje ví že tenhle člověk spolupracoval s lidma jako SBTRKT, Drake, Kanye West, Katy B, Solange, Koreless, Lil Silva a spousta dalších. To už asi hodně mluví samo za sebe. Jeho nová deska Process mu bohužel leaknula už o 4 týdny před officiálnim releasem, ale jelikož jsem se nemohl dočkat, tak jsem se úplně nezlobil. Vychází mimochodem pod labelem Young Turks pod který patří například The xx nebo FKA twigs. Tohle je jeho nejnovější videoklip a singl ze zminovaného alba.

Lil Peep ft. Horsehead - Girls

Lil Peep podle mě letos zažije hroznej boom. Člověk kterej svojí hudbu popisuje jako “rap-rock”. Prostě takovej zpívanej emo rap - a toho neni nikdy dost. Minulej rok vydal mixtape Hellboy, kterej byl zdarma ke stažení a je naprosto skvělej. Tenhle track je právě z něho, ale později k němu natočil ještě boži videoklip. Plaměnaci sou strašně cool! Podle nějakých spekulací by se měl taky letos objevit v XXL Freshman, tak uvídíme jak to dopadne. Já jsem velkej fan.

Khalid - Hopeless

Sice trochu starší věc, ale posloucham jí vlastně skoro furt. Něco mi řiká že tohle je další artist “to blow up”. 18 letej kluk z Texasu, kterej dělá nádherný r&b/soul. Zatim nemá venku žádnej officiální release, ale těšim se na ten den až to přijde. Rozhodně si poslechněte jeho SC - stojí to za to!

RENÉ - Voices

Kvůli trackům jako tenhle miluju Soundcloud (neboli sem závislej na Soundcloudu). Tahle holka má 219 followers. To je asi mín followers než má tvoje mladší ségra na Instagramu. Já sem ale rozhodně zastánce toho, že views opravdu nejsou ukázkou kvality (v ČR/SK to platí dvojnásobně haha) a naopak jsem rád pokud můžu objevovat neznámou hudbu. RENÉ je zpěvačka z Londýna, která má sice venku pouze 2 tracky, ale já bych si strašně přál víc.

EMP - Rebellion

Další ze Soundcloud objevů. Nechystáte se udělat nějakej seriál 435 věcí co poslouchá xy? ;) Já bych ho uměl zaplnit jenom lidma ze Soundcloudu haha. Opět velmi mysteriozní uskupení, maj venku teprve 2 tracky a 1k followers na SC. Jsou z Toronta a jejich sound je strašně future. Mam rád tenhle dirty 808 sound spojenej se zpěvem. Na internetu můžete akorát najít jejich rozhovor pro VICE a to je asi všechno. Každopádně se těšim na další věci.

The xx - On Hold

K tomuhle asi neni potřeba nic dodávat. Můj životní hudební crush, něco co dokážu poslouchat nonstop. Jsem rád že jsem je už 2x viděl live a doufam že to bude ještě minimálně jednou tolik. Jamie xx je prostě bůh a jeho produkce společně s dokonalym hlasem Romy a Olivera nemůžou zklamat. On Hold je singl ze jich nejnovějšího alba I See You, který v UK boří hitparády. Pro mě je to taky jejich nejlepší album, i když už zní trochu víc “komerčně” než předchozí projekty. Ale nezůstaneš celej život hrát v garáži žejo?

Kubovi za vyčerpávajúci zoznam plný inšpirácie pekne ďakujeme a za pozornosť samozrejme ďakujeme aj vám. Pevne verím, že ste si v tejto desiatke Nobodyho obľúbených skladieb našli svojich favoritov, no a koho by ste chceli vidieť v nasledujúcich dieloch nám môžete písať do komentárov.