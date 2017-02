Ako z rozprávky. Malebná poľská dedinka Zalipie je zaplavená krásnymi kresbami kvetín

Ľudová architektúra má svoje obrovské čaro a sme toho svedkami aj u nás na Slovensku, kde asi najlepším príkladom sú Čičmany, a to vďaka geometrickej ornamentálnej výzdobe vonkajších stien domov. Začali sa používať asi pred 200 rokmi a sú cenným dokladom technickej vyspelosti, zručnosti a estetického cítenia obyvateľov. Samozrejme, aj ďalšie štáty a dedinky sa môžu pochváliť svojou typickou a jedinečnou architektúrou a dobrým príkladom je miesto v Poľsku s názvom Zalipie.

Fotka uverejnená používateľom Edzia (@byedzia), Aug 7, 2016 o 1:09 PDT

Nenašli by ste tu geometrické vzory ako v Čičmanoch, no z každého miesta by na vás vykúkali kresby kvetín, ktoré sú tam naozaj všade a miestne chalúpky tak naozaj pôsobia ako z rozprávky. Dedinka Zalipie sa nachádza približne 68 kilometrov od mesta Krakow, takže obyvatelia severného Slovenska ju nemajú až tak ďaleko vzdialenú.

Čo sa týka samotnej tradície kreslenia kvetín, všetko sa to začalo úplne nevinne. A to konkrétne na konci 19. storočia, kedy sa menili staré pece a po nich zostali steny vo vnútri domov celé čierne a zasadené. Domáci obyvatelia sa však vynašli a gazdiné prišli s najlepším možným riešením. Začali ich totiž premalovávať, a to najmä kvetinovými vzormi. Celé to teda začalo v interiéri, no kvetinové vzory sa stali akýmsi novým dedinským zvykom a zrazu ich začali maľovať aj na vonkajšie steny a tradícia bola na svete.

Fotka uverejnená používateľom Tosia Grabiec (@tosiagra), Máj 3, 2016 o 11:17 PDT

Pri tejto činnosti sa používali štetce z ľudských či konských vlasov a na maľovanie potrebovali mlieko, cukor, cesto, hlinu či vápno. Ak by ste sa rozhodli navštíviť dedinku Zalipie, možno budete mať šťastie a zažijete túto tradíciu aj na vlastné oči. Táto ľudová architektúra sa tu totiž aplikuje aj dnes, a to vo forme súťaží, ktoré usporadúva obec. Gazdiné v nej súťažia v tom, ktorá nakreslí krajší kvetinový vzor na stenu chalupy.

Fotka uverejnená používateľom Marlena Be (@marlena_bb), Nov 26, 2016 o 8:54 PST

Fotka uverejnená používateľom 室塚 円(Madoka Murozuka) (@madoka_murozuka), Nov 26, 2016 o 7:23 PST

Fotka uverejnená používateľom Magdalena (@me___maddy), Aug 15, 2016 o 9:23 PDT

Fotka uverejnená používateľom Fabrizia Dern (@fbreee), Feb 3, 2017 o 3:45 PST

Fotka uverejnená používateľom Fabrizia Dern (@fbreee), Feb 3, 2017 o 3:43 PST

Fotka uverejnená používateľom 미쉥 (@altjstiddl0), Jan 31, 2017 o 11:32 PST

Fotka uverejnená používateľom keiko (@k___c2m), Jan 23, 2017 o 5:01 PST

Fotka uverejnená používateľom ayasaaa (@ayasa__xoxo), Dec 4, 2016 o 4:18 PST