Je vysoká škola pre každého správnym riešením? Pozreli sme sa, kedy sa na výšku ísť oplatí a kedy radšej zvážiť alternatívu 

Boli časy, keď bola výška po strednej jasnou voľbou. Časy sa však zmenili a ako ukazujú výsledky, nie každému sa 5 rokov po maturite navyše úplne vyplatilo. V spoločnosti vzniklo napätie, kedy stále viac ľudí spochybňuje prínos slovenských univerzít, navyše sa zdá, že je to každým rokom čoraz intenzívnejšie. A keďže mnoho mladých stojí práve pred rozhodnutím, či na výšku ísť a kam, rozhodli sme sa pozrieť na výhody a nevýhody vysokej školy + alternatívy, ktoré dávajú zmysel.

Prečo na výšku ísť?

1. Na vysokej škole vznikajú pevné priateľstvá

Pravdepodobne nemáš prácu na plný úväzok, kde by si trávil väčšinu voľného času, možno bývaš aj na intráku, obklopený stovkami ďalších mladých ľudí s rovnakou životnou situáciou. Vysoká škola neberie až tak veľa času (nie je pravidlom), nemáš príliš veľa povinností a všade stretávaš ľudí, ktorí tiež nevedia čo s voľným časom. Výsledok? Kopec zábavy, bezsenné noci, párty, šport a veľa piva. A to je zaručený recept k tomu, aby vzniklo pevné priateľstvo, nehovoriac o tom, že výška je posledné príležitosť v živote, kde sa dá nadviazať priateľstvo relatívne bez problémov.

2. Na vysokej škole vznikajú pevné profesionálne vzťahy

Najväčším benefitom vysokej školy je podľa mňa fakt, že si obklopený rovesníkmi, ktorí pravdepodobne majú vysoké ambície v tvojom odbore, plus skúsenými vyučujúcimi a lektormi, ktorí v tomto odbore zrejme už niečo dosiahli. Nie každý vyučujúci je automaticky príkladom hodným nasledovania, no mnohí ti dokážu otvoriť dvere k novým príležitostiam a vyformovať ťa do lepšej podoby.

3. Stále existujú profesie, kde to bez toho nejde

Lekárom, právnikom alebo architektom sa asi bez výšky nestaneš. Ak sa tvoj sen týka niečoho, kde sa bez titulu nezaobídeš, asi absolútne nie je o čom debatovať. Iná cesta neexistuje.

Prečo na výšku neísť?

1. Kvalita vzdelávania je na niektorých univerzitách príšerná

Najväčším problémom môže byť fakt, že niektoré univerzity (vyučujúci) prestali ponímať prednášky ako priestor na diskusiu, zakázali kritické myslenie a začali vnímať študentov len ako produkt, ktorý treba pred "predajom" do sveta vytvarovať k obrazu svojmu. A keďže títo vyučujúci sú často starší ľudia, ktorí v sebe majú hlboko zakorenené presvedčenia, nie je výnimkou, že aj keď študuješ niečo, čo sa mení prakticky každý deň (napr. marketing), stále musíš používať skriptá z roku 1990.

2. Vysoká nás nepripravuje na reálny život

V období po maturite je vysoká najčastejším dôvodom, prečo sa mnohí z nás osamostatnia. Je to však skutočný život? Je skutočný život to, že sa tlačíte v malej intrákovej izbe traja? Je skutočný život to, že 2-3 krát do týždňa si na párty? Je skutočný život to, že sa vyhýbaš povinnostiam (prednáškam) a nikto ťa za to nepotrestá? Je skutočný život to, že každé dva týždne ťaháš domov tašku plnú špinavých vecí, aby ti ich mama oprala a vyžehlila? Podľa mňa nie. Povedzme si narovinu, život počas výšky sú prakticky roky bezstarostnosti.

3. Dokážeš sa kvalitnejšie vzdelávať na internete

Je to otázka disciplíny a schopnosti vedieť správne vyhľadávať, no na internete je už naozaj všetko, v priebehu pár týždňov vieš získať vedomosti, ktoré by ťa v škole učili rok a naučiť sa prakticky čokoľvek, čo ti napadne. Či už sú to kurzy marketingu cez Digitálnu garáž od Googlu, online kurzy na slovenskej Truniversity, programovanie cez ďalšiu slovenskú službu learn2code, webové stránky cez slovenský Webrebel, skvelé kurzy pre umelcov na zahraničnom Creativelive či cudzie jazyky cez Duolingo, tieto kanály často prinášajú podstatne vyššiu hodnotu za menej času a peňazí, ako roky na nesprávne zvolenej univerzite. Možno sa na internete nenaučíš transplantovať srdce, no posunúť svoje Photoshopové skilly na vyššiu úroveň nie je problém.

Aké sú možnosti, ak na výšku nechceš?

1. Vlastný biznis

Založiť si vlastný projekt nebolo nikdy jednoduchšie. Stačí ti základná znalosť internetu, jedna doména, jedna webová stránka a môžeš začať ponúkať ľuďom hodnotu. Nie je to síce tak jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá, plus mnohí v silnej túžbe vydať sa na cestu podnikateľa dokážu prísť so skutočne hlúpymi nápadmi, no každý jeden neúspešný projekt je mega skúsenosť, aby to možno raz vyšlo a ty si žil celý zvyšok života sám na seba.

2. Dočasná bežná práca

Keďže je naša generácia istým spôsobom rozmaznaná, začínajú byť čoraz žiadanejšie vlastnosti ako dobrá pracovná morálka, schopnosť fungovať v kolektíve, schopnosť rešpektovať autority, atď. Odložiť školu o 1-2 roky neskôr a skúsiť si skutočný život je lekcia, akú ti nedá ani najlepšia univerzita na Slovensku. A keď potom nastúpiš, budeš o kilometre vpred pred svojimi spolužiakmi.

3. Dobrovoľníctvo

Mnohí máme sen vyskúšať si život v zahraničí, nabrať skúsenosti a zoceliť charakter. Dobrovoľníctvo sa javí ako parádna voľba, ktorá drasticky naberá na popularite a na svete existuje toľko programov a služieb, že dostať sa kamkoľvek na svete a robiť čokoľvek na svete za ubytovanie a stravu sa javí ako hračka. Chovať kone na Islande? Pomáhať na farme v Austrálii? Vyučovať jogu v Brazílii? Výber je obrovský a z takejto skúsenosti človek ťaží celý život.

Záver

Výška má, ako všetko, svoje pozitíva a negatíva. Jedno je však isté. Ak sa už rozhodneš pre výšku, kašli na titul a hľadaj kvalitné vzdelanie. A v tom tkvie presne celá problematika. Ak ťa dokáže škola pripraviť na život a tvoje budúce povolanie lepšie ako ty sám, je to tá správna cesta. Ak je to však naopak a ty si schopný dokázať veľké veci a naučiť sa oveľa viac, ako by ťa boli naučili na škole, v tom prípade by to bolo naozaj päť stratených rokov.