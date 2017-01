10 vecí, ktoré ste (možno) nevedeli o Emily Ratajkowski

Meno Emily Ratajkowski prináša samo o sebe záujem o každú kampaň, nech je orientovaná na hocičo. Túto prírodou obdarenú ženu milujú nielen všetci chlapi, za čo, samozrejme, môže sčasti aj fakt, že americká modelka sa vskutku nehanbí odhaliť na fotografiách v plnej kráse aj jej ideálnu postavu a bujné poprsie. Je zárukou toho, že mužské publikum bude hltať každú krivku jej dokonalého tela, vyzliekať ju pohľadom a obdivovať božskú postavu. Po prvýkrát ju mnohí zaregistrovali vo videoklipe Blurred Lines a odvtedy sa 25-ročná modelka pred objektívom fotoaparátu (a nielen pred ním) ocitá nesmierne často, cíti sa pred ním ako ryba vo vode a výsledok bol tak vždy absolútne bezchybný. Bolo to taktiež pomerne nedávno, čo nám opäť previedla svoju perfektnú postavu. A keďže Emily neblázni hlavy len mužom vo svete, ale aj u nás, rozhodli sme sa tak pozrieť na 10 faktov, o ktorých si pravdepodobne nevedel.

Rodičia z nej chceli doktorku

Rodičia Emily neboli zrovna nadšení, že sa ich dcéra chcela vydať na dráhu modelky a nechceli mať doma detskú hviezdičku. Modelingoví skauti ale stále naliehali a snažili sa Emily a jej rodičov zlomiť. Najväčší problém s tým mala, nečakane, jej mama, ktorá chcela zo svojej dcéry spraviť doktorku, konkrétne sa mala Emily zamerať na mozgové operácie. Prišla však pubertička a 14-ročná Emily podpisuje zmluvu s Ford Models, jednou z najváženejších modelingových agentúr vo svete, ktorá zastupovala napríklad modelky ako Christie Brinkley, Twiggy alebo Elle Macpherson

Objavila sa v šou pre deti

Väčšina z nás vyrastala na Cartoon Network, Fox Kids a neskôr na Jetixe, no dnešné decká majú zas iný druh televíznej zábavy, konkrétne Nickelodeon. Táto stanica ponúka ako animované, tak aj hrané seriály a vyprodukovala tak mnoho detských hviezdičiek. Emily si zahrala v jednej z tých šou, konkrétne iCarly a objavila sa v dvoch epizódach ako Tasha, priateľka jednej z hlavných postáv seriálu. Nielen teda Selena Gomez ci Miley Cyrus začali svoje kariéry v seriáloch pre deti, ale aj Emily.

Považuje sa za supermodelku sociálnych sietí

Sociálnej siete značne ovplyvnili modelingový priemysel a môžeme tak hovoriť aj o akejsi novej vlny modeliek zo sociálnych sietí, ktoré fotením svojho tela napríklad na Instagram získavajú desaťtisíce followerov a tým pádom neskôr prichádzajú aj ponuky od rôznych agentúr či spoločností. Hoci Emily by sa presadila aj bez toho, jej činnosť na sociálnych sieťach jej len a len pomáha, často provokuje vyzývavými fotkami a len napríklad na Instagrame ju sleduje už takmer 11 miliónov ľudí.

Študovala umenie na University of California

Keďže jej otec vyučuje umenie, lásku k nemu zdedila aj Emily. Hoci sa neskôr na univerzitu vykašľala, keďže bola žiadaná v Hollywoode, nejaký ten piatok však študovala umenie na UCLA. Táto záľuba u nej však zostala dodnes a vo voľnom čase sa rada vracia ku kresleniu a malovaniu. Na školu sa okrem mnohým ponukám Hollywoodu vykašľala aj z dôvodu, že podľa nej je umelecký svet “insanely elitist and full of bullshit.” Taktiež sa na škole necítila dobre, jednoducho tam nezapadla a cítila sa ako outsiderka.

Detstvo bez televízie

Emily sa narodila v Londýne dvom americkým rodičom, vyrastala však v slnečnej Kalifornii. Jej rodičia boli v tom čase už rozvedení, zatiaľ čo mama bola profesorkou angličtiny, jej otec bol učiteľom umenia. Detstvo prežila Emily bez televízie a už vtedy ju to ťahalo k umeniu, keďže nejako svoj voľný čas tráviť musela. Keď sa napríklad objavila v už spomínaných dvoch epizódach seriálu iCarly, svoje herecké vystúpenie si kvôli tomu vlastne ani nemohla doma pozrieť. Zvláštnou záľubou jej rodičov taktiež bolo, že ju brávali so sebou na nudistické pláže a je asi jasné, kde si tak Emily obľúbila nahotu.

Známa z videoklipov

V roku 2011 sa objavila na čiernobielych fotografiách erotického magazínu Treats a keď ich uvidel Robin Thicke, okamžite dal vedieť režisérovi videklipu, nastalo spojenie s agentom Emily a obsadenie v hite Blurred Lines bolo hotové. Dá sa povedať, že účasť v tomto klipe naplno naštartovala jej kariéru, keďže zrazu Emily poznali ľudia z celého sveta. Ešte pred účasťou v klipe Blurred Lines sa však Emily objavila aj v inom a opäť išlo o známe meno, a to oveľa známejšie ako Robin Thicke. V piesni Love Somebody od Maroon 5 si zahrala vysnenú lásku Adama Levina a v klipe dokonca obaja skončili celí od modrej farby. Emily však už teraz má dosť účastí vo videoklipoch a chce sa sústrediť na filmovú kariéru. Určite si ju tak pamätáte napríklad z Fincherovho hitu Gone Girl, kde sa objavila po boku Bena Afflecka.

Účasť v Blurred Lines pôvodne odmietla

Keby sa tak stalo, teraz by to určite veľmi ľutovala, keďže ako sme si už hovorili, účasť v Blurred Lines zmenila jej život a ponuky sa jej odvtedy začali hrnúť v obrovskom počte. Keď si čítala scenár k videoklipu, príliš sa jej to nezdalo, a tak ponuku odmietla. Potom sa však stretla so samotným režisérom, začala dôverovať jeho vízii a konečne sa cítila dostatočne pohodlne na účasť vo videoklipe a ponuku prijala.

Je zástancom organizácie Planned Parenthood

Emily nie je len krásna tvárička, ale svoju popularitu využíva aj pre dobré veci. Keď sa o niečo zaujíma, pôjde za tým a bude za tým stáť a jednou z takých vecí je aj plánované rodičovstvo. K tejto problematike dokonca natočila video venované ženám, aby mali prístup ku všetkým informáciam a aby žili naplno svoj život v zdraví a splnili si svoje sny.

Jej meno si pravdepodobne vyslovoval zle

Pri pohľade na jej priezvisko vám je zrejme jasné, kam až siaha jej rodokmeň - do Poľska. Jej meno ste doteraz pravdepodobne čítali presne tak, ako ho vidíte, teda "Ratajkovski", no písmeno "j" už odteraz môžete kľudne vynechať a čítať priezvisko bez neho. Síce nezvyk, ale aspoň z jej dlhého priezviska vypadlo jedno písmeno.

Fotografia s Kim Kardashian ako street art dielo

Fotografia nahej Kim z kúpeľne len s dvomi čiernymi pásikmi sa stala rozoberanou po celom svete a keďže Emily sa nahoty taktiež nebojí, rozhodla sa podporiť svoju kamarátku a na svete bola druhá fotka. Tentoraz na nej boli obe zúčastnené hore bez, ale, žiaľ, na scénu sa vrátili aj dva čierne pásiky cez ich poprsie. Táto fotografia sa dokonca dostala aj na stenu v Melbourne, kde ju zvečnil pouličný umelec Lushsux.

