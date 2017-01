Venčiť psa len v spodnom prádle. Emily Ratajkowski svoju skvelú postavu vystavuje naozaj všade

Meno Emily Ratajkowski prináša samo o sebe záujem o každú kampaň, nech je orientovaná na hocičo. Túto prírodou obdarenú ženu milujú nielen všetci chlapi, za čo, samozrejme, môže sčasti aj fakt, že americká modelka sa vskutku nehanbí odhaliť na fotografiách v plnej kráse aj jej ideálnu postavu a bujné poprsie. Je zárukou toho, že mužské publikum bude hltať každú krivku jej dokonalého tela, vyzliekať ju pohľadom a obdivovať božskú postavu. Po prvýkrát ju mnohí zaregistrovali vo videoklipe Blurred Lines a odvtedy sa 25-ročná modelka pred objektívom fotoaparátu (a nielen pred ním) ocitá nesmierne často, cíti sa pred ním ako ryba vo vode a výsledok bol tak vždy absolútne bezchybný. Bolo to taktiež pomerne nedávno, čo nám ukázala, že sa naozaj nehanbí.



Najnovšie ju mohli obyvatelia New Yorku vidieť pobehovať po meste so psom a len v spodnom prádle a hoci si človek hneď povie, že so získakavím si pozornosti to už naozaj preháňa, ide však len o natáčanie reklamy pre značku DKNY.

