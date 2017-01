Rytmaus vydáva projekt so šiestimi skladbami. Vypočuj si Gádže prepíjajú lóve, Nefajčím nikomu či Ženám úplne j*blo

Rytmaus sa za pár rokov vypracoval na jednu z najznámejších kreslených postavičiek súčasnosti, ktorá má toho za sebou už naozaj veľmi veľa. Po seriáloch však prišiel konečne čas aj na angažovanie sa v hudbe, výsledkom čoho je EPčko s názvom Drsný Konec. Tí bystrejší už pravdepodobne vedia, že ide o paródiu na Rytmusov album Krstný otec, na ktorom vlastne Rytmaus celý svoj koncept postavil. Síce sme sa dočkali len šiestich skladieb, no samotné prevedenie určite stojí za to. Malú inšpiráciu vidíme aj samotných názvoch skladieb a tiež textoch, čo však samozrejme vôbec nevadí. Teraz už ale samotný stippet so všetkými ukážkami, kde nájdeš aj link na stiahnutie.

TRACKLIST



1. GÁDŽE PREPIJAJÚ LÓVE

2. OKVAK

3. NEFAJČÍM NIKOMU feat. Menežeris

4. ŽENÁM ÚPLNE JEBLO

5. POVOLANIE SYR

6. HĽADÁM OTÁZKU feat. Paris Cigan