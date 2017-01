Milionár sa rozhodol niekomu darovať byt za 140-tisíc eur. V detstve spával na lavičkách a teraz chce pomoc posunúť ďalej

Je skvelé, ak si úspešní ľudia uvedomujú, že pred rokmi aj oni začínali od nuly a v ich životoch sa objavil niekto, kto ich motivoval či nasmeroval na správny smer. Pochopil to Marco Robinson, sympatický milionár zo Spojeného kráľovstva, ktorý v detstve zažíval ťažké časy a so svojou matkou museli často prespávať na lavičkách v parkoch, pretože jednoducho nemali dostatok peňazí na vlastnú strechu nad hlavou. Marco napokon stretol správnych ľudí a naučil sa investovať svoje peniaze do nehnuteľností, ktorých dnes po celom svete vlastní viac než 150 a práve jednu z nich v spolupráci s televíziou Channel 4 odovzdá úplne zadarmo jednému štastlivcovi.

Marco sa už stretol s bezdomovcami a ľuďmi z horšieho sociálneho prostredia v meste Preston, kde sa jeho byt nachádza a neustále rozmýšľa nad tým, kto by sa mohol stať jeho novým majiteľom. Jeho byt má hodnotu približne 140-tisíc eur a ani zďaleka nepatrí medzi tie najväčšie a najluxusnejšie, lenže Marco sám hovorí, že chce niekomu ponúknuť možnosť získať pokoj domova a možnosť obrátiť svoj život naruby. Vďaka spolupráci s televíziou Channel 4 sa počas šiestich týždňov bude stretávať so záujemcami a nakoniec vyberie jedného šťastlivca, ktorým môžeš byť teoreticky aj ty. Stačí napísať dva krátke odseky o tom, prečo by si mal byt dostať aj ty a odoslať mu ich na e-mail apply@myfreeproperty.com.