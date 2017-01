Arnold Schwarzenegger prekvapuje. Po sérii neekologických monštier si dal postaviť G-čko. Elektrické

Spoločnosť Kreisel Electric nepatrí rozhodne medzi najznámejšie, posledné roky sa však vďaka stále väčšiemu dopytu po elektrických autách dostáva čoraz viac do popredia a povedomia. Táto rakúska firma totiž ukazuje viaceré sériové automobily pretvorené do elektrickej podoby, dokonca jej poprední predstavitelia neraz prehlásili, že disponujú lepšou a efektívnejšou technológiou než Tesla. To, do akej miery je toto vyhlásenie pravdivé, je na teraz otázne, v každom prípade, ich upravené vozidlá neraz zvyknú ponúkať nadštandardný pomer medzi výkonom a reálnym dojazdom. Že to Kreisel Electric s akumulátormi a elektromotormi vie, zjavne potvrdzuje aj fakt, že prednedávnom prišla Rakúšanom ponuka na úpravu vozidla priamo zo strany Arnolda Schwarzeneggera. Paradoxne, niekdajší guvernér Kalifornie zväčša holdoval opačnému typu vozidiel, keďže z jeho minulosti evidujeme napríklad také extrémnosti ako Hummer H1 či špeciálny Mercedes-Benz Unimog. Inými slovami, filmový hrdina zďaleka nepatril k tej skupine celebrít, ktorí to hrali Priusmi na ekológiu, práve naopak. Časy sa však zjavne menia, diametrálne.

V Kreisel Electric si dal postaviť elektrický Mercedes-Benz triedy G. Áno, pojem "elektrický" nájsť v jednej vete s legendárnym G-čkom, to je vcelku veľká káva, realita je však o to zaujímavejšia. Rakúski technici si zobrali na paškál 6-valcovú dieselovú verziu G 350d a po približne dvoch mesiacoch prichádzajú s výsledkom. Naftový agregát z vozidla úplne zmizol, miesto neho sa do karosérie nasťahovali lithium-ionové batérie, ktoré sú kvôli rozloženiu hmotnosti umiestnené pod kapotu, podlahu ale aj vzadu miesto nádrže. Ich kapacita je 80 kWh, pričom spoločnosť garantuje reálny dojazd približne 300 kilometrov. To v zásade nie je veľa, treba ale brať do úvahy, že sa bavíme o 2,8-tonovom vozidle s nie priam najlepšou aerodynamikou. Okrem toho, prítomné elektromotory ponúkajú výkon až 490 koní, vďaka čomu dokáže toto G-čko vyšprintovať na stovku len za 5,6 sekundy. Jeho maximálna rýchlosť je obmedzená na 183 km/h. Zaujímavosťou je aj nabíjací systém, ktorý umožňuje pri výkone 150 kW nabiť akumulátory na 80 percent za približne 25 minút. Medzičasom si Arnold Schwarzenegger svoj nový tátoš bol aj pozrieť, no nakoľko ešte prebiehajú posledné úpravy a ladenia, za veľkú mláku si toto elektrické G-čko dovezie až v najbližšom období. Viete si inak predstaviť, že by okolo vás prešla táto off-roadová ikona úplne bez akéhokoľvek zvuku motora?

Zobraziť galériu 6